O Athletico vai encarar o Fortaleza, nesta quinta-feira (26), às 21h30, na Arena da Baixada, quase com força máxima. Dentro das opções que tem à disposição, o técnico Tiago Nunes irá a campo com força máxima neste retorno à Arena da Baixada após a conquista da Copa do Brasil, na semana passada.

O desfalque certo é na defesa. O zagueiro Pedro Henrique sofreu uma lesão muscular na coxa direita, durante o empate em 1×1 com o Vasco, no último domingo (22), e ficará de fora por duas rodadas. O problema é que o substituto dele também está fora. Robson Bambu sofreu um afundamento no rosto por conta do choque com o lateral-esquerdo Márcio Azevedo, na decisão do torneio nacional, e passará por cirurgia. Com isso, Lucas Halter ficará com a posição.

Já na lateral-direita existe a dúvida. O garoto Khellven vinha sendo titular, mas Madson foi bem contra o Vasco, inclusive marcando o gol do Furacão, e disputa a posição entre os titulares.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

O restante da escalação deve ser quase a mesma que jogou em São Januário, mas contando com a volta de Nikão, que foi poupado. Assim, o Rubro-Negro vai a campo com: Santos; Khellven (Madson), Lucas Halter, Léo Pereira e Abner Vinícius; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben.

Leia mais:

+ Furacão concentra todas as forças no Brasileirão

+ Athletico contata ex-jogadora para cuidar do departamento de futebol

+ Deputado quer proibir jogos após às 20h30 no Paraná