Um projeto de lei quer limitar que os jogos no Paraná tenham início, no máximo, às 20h30. A proposta é do deputado estadual Rubens Recalcatti (PSC). Atualmente, muitas das partidas têm horário marcado para as 21h30, por causa das grades televisivas.

De acordo com o projeto do Delegado Recalcatti, caberia às entidades responsáveis pelas competições, como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Federação Paranaense de Futebol (FPF) e à Conmebol, cumprirem a lei, caso o projeto seja aprovado. Segundo o deputado, a medida visa melhorar a vida dos frequentadores de estádio, que são “forçados a frequentar os estádios até tarde da noite”.

+ Confira todas as notícias do futebol paranaense

“Considerando que, por medida de segurança, as torcidas sejam liberadas meia hora após a outra, a dispersão total entraria pela madrugada adentro sem garantia dos serviços públicos de transporte”, defendeu o político. “O usuário de ônibus acaba tendo de gastar com o transporte, como táxi e Uber”, reforçou.

+ Viu essa? Figueirense pode abandonar a Série B!

O deputado também acredita que jogos mais cedo melhoram a segurança dos torcedores. A fiscalização, por sua vez, caberia ao Procon. As sanções iriam de advertência, suspensão do evento ou multa de R$ 1 mil a R$ 100 mil.