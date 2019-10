O Figueirense pode não jogar mais a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube catarinense enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), informando que abandonará a competição. No entanto, o documento ainda será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). As informações são do GloboEsporte.com.

Quem assinou a formalização foi Cláudio Honigman, presidente da Elephant, empresa que administrava o Figueira desde 2017. No entanto, por conta da má organização, incluindo salários atrasados de jogadores e funcionários, que acarretou até em um W.O. do time contra o Cuiabá, o Figueirense rompeu o acordo que tinha com a Elephant na última quinta-feira (19). O ofício foi enviado à CBF no final de semana, ou seja, depois da rescisão. Por isso, precisará ser analisado.

Caso o STJD considere como válido, a equipe catarinense será punida, sendo banida de qualquer competição organizada pela CBF por dois anos, podendo voltar apenas a partir de 2022, na Série D.

Na última segunda-feira (23), o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Franciso de Assis, afirmou que a Elephant exige R$ 3 milhões e o perdão das dívidas acumuladas para rescindir o acordo e que o ofício seria uma manobra para prejudicar o time.

Na manhã desta terça-feira (24), a equipe catarinense já divulgou uma nota oficial, afirmando que não foi comunicada pela CBF sobre o pedido do presidente da Elephant de abandono e que os jogadores entrarão em campo contra o Bragantino, nesta terça, às 21h30, no Orlando Scarpelli.

Mudanças

Se o Figueirense, de fato, abandonar a Série B. Todos os resultados das 23 rodadas já disputadas com ele em campo se anulam. Com isso, os times que o derrotaram ou empataram neste período perdem os pontos adquiridos, o que faria uma mudança drástica na tabela. Nestes casos estão incluídos Coritiba, Paraná e Operário, que venceram o adversário, e o Londrina, que empatou com ele.

Confira a nota oficial do clube:

O Figueirense Futebol Clube informa que não foi comunicado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o pedido feito pelo ex-presidente, Claudio Honigman, de abandonar a disputa do Campeonato Brasileiro.

Nas próximas horas, a equipe jurídica do clube encaminhará à CBF toda a documentação necessária para desmentir a intenção de desistir da disputa. O clube comunica ainda que nunca cogitou a desfiliação ou o abandono do Campeonato Brasileiro. O jurídico do clube analisa o caso.

Tranquilizamos a Nação Alvinegra e informamos que a partida desta noite, contra o Bragantino, no Estádio Orlando Scarpelli, está confirmada. Contamos com a presença e o apoio de nossa imensa e apaixonada torcida.