Um dos principais destaques do Athletico na temporada, inclusive na conquista da Copa do Brasil, o volante Bruno Guimarães, alvo de muitos clubes europeus, também está na mira do Flamengo. A informação é da jornalista Nadja Mauad, no programa Bem, Amigos, do Sportv.

O clube carioca estaria disposto a pagar a multa rescisória, que é de R$ 80 milhões no futebol brasileiro. Em caso de negociação para fora, a multa é de 40 milhões de euros, cerca de R$ 180 milhões.

Aos 21 anos, o atleta já chamou a atenção do futebol mundial, inclusive recusando uma proposta de R$ 171 milhões do Shanghai Shenhua, da China. O objetivo dele é ir para a Europa e, principalmente, chegar à seleção brasileira principal.

“Eu tive um plano de carreira. Eu sei que nesse momento, com 21 anos, indo para a China eu ficaria muito escondido. Atrás de cada menino sempre tem o sonho de vestir a camisa da seleção nrasileira. No momento, o que eu penso para a vida é jogar a Olimpíada, vestir a camisa amarelinha. Sei que indo para a China este meu sonho ficaria um pouco mais distante. Eu preferi, em questão de dinheiro, dar um passo para trás, para poder dar dois para frente”, afirmou o meia, no Bem, Amigos.

Inclusive, o Atlético de Madrid, da Espanha, que já levou o lateral-esquerdo Renan Lodi tem a preferência em um possível acordo. Isso significa que se caso outro time faça uma proposta, a equipe espanhola pode igualar a oferta na negociação.

Chelsea, da Inglaterra, Inter de Milão, da Itália, e Benfica e Porto, de Portugal, já demonstraram interesse em Bruno Guimarães, que na semana passada foi convocado para a seleção olímpica.

