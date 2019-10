Que torcedor nunca queimou a língua com um jogador que ele criticou e depois foi bem? Isso aconteceu com o advogado e torcedor do Athletico André Fontoura, na final da Copa do Brasil. O resultado foi o pagamento de uma promessa inusitada: estampar na camisa a frase “Nunca critiquei” acompanhando o número 10, da camisa do atacante.

“Sempre fui um grande crítico do Marcelo Cirino. Nada pessoal, mas sempre reclamei dele. Toda vez que ele entrava eu ficava muito bravo. Por que tirar o Marco Ruben?”, revela Fontoura, que dá detalhes da aposta. “No jogo da final eu já estava com o coração saindo pela boca quando vi que ele ia entrar. Eu quase enfartei de vez! Não é possível”, continua. “Quando ele entrou eu falei: se o Cirino entrar e fizer o gol, nunca mais critico”, diz.

Cirino não fez o gol, mas deu uma assistência de beleza rara, que virou até tatuagem e rodou o noticiário pelo mundo, arrancando elogios inclusive do perfil oficial da FIFA, que comparou o jogador a Lionel Messi. “Acabou que ele não fez o gol, mas a jogada foi mais que meio gol. Foi um negócio maravilhoso, queimando minha língua. Coisa de torcedor”, diz Fontoura.

Ele foi até a loja do Athletico e pagou a promessa mesmo assim. Entre camisa, o “patch” de campeão e a personalização embaixo do número 10 (onde se lê “Nunca critiquei”), gastou R$ 330. E teve que explicar o pedido nada comum à vendedora. “A moça falou: tem certeza? Tudo isso? É, eu quero o nunca critiquei, estou pagando promessa”.

Se ele mudou de opinião sobre Marcelo Cirino depois do lance incrível e da conquista do título? “Nunca mais falo nada. Se eu o encontrar, abraço ele se for o caso e ainda peço desculpas”, conclui André Fontoura.