O Athletico está ganhando cada vez mais reconhecimento internacional. A conquista recente da Copa do Brasil deu ainda mais notoriedade ao Furacão fora do Brasil. Entrevistado pelo famoso canal do Desimpedidos, o atacante argentino Sergio Agüero, do Manchester City, da Inglaterra, afirmou que se tivesse que escolher um clube para jogar no Brasil seria o Rubro-Negro.

+ Leia mais: Quadro de saúde de Petraglia piora e dirigente é transferido para São Paulo

O centroavante argentino foi, na verdade, influenciado pelo meia Fernandinho, revelado pelo Athletico. Ao ser questionado pela repórter, Sergio Agüero olhou para o lado e pediu ajuda para o seu companheiro de equipe. Prontamente, o ex-jogador atleticano falou que o destino dele seria o Furacão.