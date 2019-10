O jogo contra o Bahia, neste sábado (5), às 19h, na Fonte Nova, em Salvador, passou a ter grande importância para o Athletico. Não por uma luta técnica por classificação no Campeonato Brasileiro – nesse aspecto, o jogo é fundamental para o Tricolor de Aço, que deseja a vaga na Copa Libertadores de 2020 que o Furacão já tem. Mas a carga emocional aumentou por conta do retorno de Thiago Heleno ao futebol.

Bahia x Athletico terá transmissão do canal TNT. Para quem não pode assistir pela TV a cabo, é possível acompanhar a partida pelo Tempo Real da Tribuna!

Foram cinco meses fora dos gramados. Boa parte desse tempo sem poder mesmo treinar com os companheiros – a suspensão por doping impede até mesmo essa convivência ‘oficial’ com os outros jogadores. Presente na Arena da Baixada e mesmo em jogos fora de Curitiba como torcedor, Thiago Heleno precisou exercitar a paciência e usar a experiência para ajudar os mais jovens. “Tudo o que eu pude fazer para ajudar com que eles chegassem ao nível que chegaram, eu fiz”, disse o General.

+ CBF: Entidade admite erro de arbitragem em Santos x Athletico

Agora, liberado, Thiago já será titular. A lesão de Lucas Halter e a cirurgia de Robson Bambu apressaram um retorno que seria gradativo nos planos do técnico Tiago Nunes. Sem qualquer impedimento, o zagueiro retoma seu lugar no time garantindo que ainda há muito a ser feito até o fim da temporada. “É o momento de jogar com responsabilidade, sem deixar que a Copa do Brasil tire o nosso foco do Campeonato Brasileiro. Temos um jogo importante fora de casa e temos que ir para somar pontos”, resumiu o camisa 4 atleticano.

+ Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro!

Nas outras posições, Tiago Nunes não fará alterações. Santos fará seu último jogo antes de se apresentar para a seleção brasileira. Madson segue na lateral-direita e, do meio para frente, a mesma equipe que enfrentou a Chapecoense, incluindo Nikão, que encontrou na quinta-feira o torcedor Wesley, que perdeu a mão no acidente com fogos de artifício. Marco Ruben foi liberado pelo clube para acompanhar as cerimônias fúnebres do pai dele, falecido na sexta-feira (4).

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 23ª Rodada

BAHIA x ATHLETICO

Bahia

Douglas Friedrich; Nino, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Guerra; Élber, Artur e Gilberto.

Técnico: Roger Machado

Athletico

Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini, Nikão, Rony e Marcelo Cirino.

Técnico: Tiago Nunes

Local: Fonte Nova (Salvador-BA)

Horário: 19h

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SC) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)