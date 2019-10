Sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, o Athletico vai entrar em campo diante do Bahia, neste sábado (5), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para tentar manter a invencibilidade de três jogos que sustenta na competição. Mais do que isso, os jogadores do Furacão têm objetivos pessoais para seguir fazendo uma boa campanha no torneio e, quem sabe, conseguir uma posição de maior destaque até o final da temporada.

O lateral-direito Madson, emprestado pelo Grêmio, não escondeu sua vontade de permanecer no Rubro-Negro. Por isso, esses jogos do Brasileirão serão importantes para que ele consiga renovar seu vínculo com o clube.

“O ano não acabou, temos objetivos. Os jogadores têm objetivos individuais, como é meu caso, de renovar o contrato. A vontade é de ficar. Outros querem ter minutos, porque jogaram pouco. A responsabilidade é grande. Esse vai ser o pensamento, de buscar a maior quantidade de pontos e terminar bem o campeonato”, afirmou Madson, em entrevista à RPC.

Para este duelo contra o Bahia, o técnico Tiago Nunes poderá contar novamente com o lateral-esquerdo Adriano, recuperado de uma lesão muscular na coxa. Além dele, o meia Bruno Nazário, que passou por uma artroscopia no joelho no final de agosto, já está treinando com grupo. O armador, no entanto, está fazendo trabalhos específicos, mas será liberado totalmente na semana que vem para voltar a ser relacionado.

Nos três últimos jogos que está sem perder no Campeonato Brasileiro, o Athletico somou uma vitória e dois empates. O Furacão ocupa a nona posição, tem 31 pontos e pode ultrapassar o Grêmio na classificação se conseguir vencer e o time gaúcho for derrotado pelo Corinthians, em Porto Alegre.

