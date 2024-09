Candidatos em 2024 recebem menos doações de pessoas físicas; veja o maior doador

Há menos de duas semanas das eleições, no dia 6 de outubro, o valor de doações de pessoas físicas para o pleito é menor que nos últimos dois períodos eleitorais. Segundo registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o valor total doado por CPFs soma R$ 573,4 milhões.

O montante é quase 40% inferior que em 2022, quando o volume foi de R$ 929,8 milhões. Nas últimas eleições municipais, em 2020, o valor foi R$ 1,193 bilhão, mais que o dobro registrado neste ano. Em 2018, o valor havia sido equivalente ao atual período, em 560 milhões.

De acordo com os dados públicos do TSE, a pessoa física que mais realizou doações nestes três períodos eleitorais foi Rubens Ometto Silveira Mello, sendo R$ 9,9 milhões em 2024. Ele é empresário, fundador da Cosan, um dos maiores conglomerados de energia e infraestrutura do país.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.

