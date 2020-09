No último dia de convenções partidárias, na quarta-feira (16) de acordo com calendário estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 17 candidatos a prefeito de Curitiba confirmaram a participação na eleição.

No entanto, na tarde desta quinta-feira (17), o Partido da Mulher Brasileira (PMB) decidiu retirar a candidatura do empresário Fabiano dos Santos à prefeitura de Curitiba. Assim, a capital segue com 16 candidatos concorrendo ao cargo de prefeito de Curitiba.

A disputa se destaca como uma das mais numerosas na história da cidade, mesmo com a desistência de Fabiano e de outros cinco pré-candidatos.

Confirmaram suas candidaturas ao Executivo municipal:

*Zé Boni (PTC)

Zé Boni é candidato pelo PTC. Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo.

*Paulo Opuszka (PT)

Paulo Opuszka é candidato pelo PT. Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo.

*Camila Lanes (PCdoB)

Camila Lanes é candidata pelo PCdoB. Foto: Divulgação/UBES.

*João Arruda (MDB)

João Arruda é candidato pelo MDB. Foto: Arquivo/Albari Rosa/Gazeta do Povo.

*Samara Garratini (PSTU)

Samara Garratini é candidata pelo PSTU. Foto: Reprodução/Facebook.

*Marisa Lobo (Avante)

Marisa Lobo é candidata pelo Avante. Foto: Reprodução/Facebook.

*Letícia Lanz (PSol)

Letícia Lanz é candidata pelo PSol. Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo.

*Christiane Yared (PL)

Cristiane Yared é candidata pelo PL. Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo.

*Fernando Francichini (PSL)

Fernando Francichini é candidato pelo PSL. Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo.

*Goura (PDT)

Goura é candidato pelo PDT. Foto: Arquivo/Albari Rosa/Gazeta do Povo.

*Professor Mocellin (PV)

Professor Mocellin é candidato pelo PV. Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo.

*Rafael Greca (DEM)

Rafael Greca é candidato pelo DEM. Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo.

*Caroline Arns (Podemos)

Caroline Arns é candidata pelo Podemos. Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo.

*Eloy Casagrande (Rede)

Eloy Casagrande é candidato pelo Rede. Foto: Arquivo/Aniele Nascimento/Gazeta do Povo.

*João Guilherme (Novo)

João Guilherme é candidato pelo Novo. Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo.

*Diogo Furtado (PCO)

Diogo Furtado é candidato pelo PCO. Foto: Reprodução/Facebook.

Fora da disputa

Por outro lado, desistiram da corrida eleitoral Gustavo Fruet (PDT), Luizão Goulart (Republicanos), Ney Leprevost (PSD), Luciano Ducci (PSB) e Thiago Chamulera (Patriota) e Fabiano dos Santos (PMB). Chamulera trocou a candidatura à prefeitura pela de vereador.

Os partidos têm, agora, até o dia 26 para inscreverem seus candidatos na disputa. A propaganda eleitoral está permitida a partir do dia 27 de setembro.