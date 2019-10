O Deputado Estadual Goura (PDT) afirmou que é pré-candidato à prefeitura de Curitiba para as eleições municipais de 2020. Segundo entrevista na última segunda-feira (28), o legislador pretende deixar o cargo na Assembleia Legislativa (Alep) para tentar ser prefeito da capital a partir do próximo mandato.

Segundo ele, sua atuação como deputado é voltada à união da Grande Curitiba. “A gente já vive em uma grande metrópole e posso ajudar a consolidar as politicas públicas. A gente está falando de mobilidade, resíduos sólidos, lixo, abastecimento. A gente já tem uma problemática metropolitana [em Curitiba]”, declarou.

Jorge Brand, conhecido como Goura, tem 38 anos e mestre em Filosofia pela UFPR. Em 2011, foi co-fundador da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu (CicloIguaçu), que participou da criação do Plano Cicloviário de Curitiba.

Bandeiras

Goura, que foi vereador de Curitiba entre 2016 e 2018, foi um dos principais expoentes da oposição ao governo de Rafael Greca durante o tempo que ficou na Câmara Municipal. Suas principais pautas tinham relação com a mobilidade, principalmente no uso das bicicletas, já que é conhecido defensor das duas rodas como meio de deslocamento urbano, e com o fomento da agricultura urbana. Na Alep, Goura se destaca pela defesa da agricultura orgânica, combatendo o uso de agrotóxicos.

Bicicletas

Fundador e integrante da CicloIguaçu, Goura ganhou notoriedade pela defesa de políticas públicas voltadas à ciclomobilidade. Além de colaborar para a criação do plano Cicloviário da cidade, o político foi um dos responsáveis pela Coordenação de Mobilidade Urbana da Secretaria de Trânsito de Curitiba (Setran) na gestão do ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT).