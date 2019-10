Acontece nesta quinta-feira, a partir das 19h30, o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Luizão Goulart para a prefeitura de Curitiba. O encontro, segundo assessoria do partido Republicanos (antigo PRB), servirá para fortalecer a campanha de filiações que o partido está colocando em prática na cidade. O encontro será organizado pela Executiva Municipal, que tem como presidente o vereador Osias Morais.

Luizão Goulart é professor de história e filosofia, formado pela Universidade Federal do Paraná. Entre 2009 e 2016, foi prefeito de Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba e ficou bastante conhecido por se reeleger com 93,4% dos votos, a maior votação do país na ocasião. Em 2018, foi candidato a deputado federal e obteve 141.170 votos, a quarta maior votação do Estado.