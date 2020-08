A eleição para a prefeitura de Curitiba deste ano deve ter pela primeira vez a participação de uma candidata transgênero. Trata-se da psicanalista, economista e mestre em sociologia Letícia Lanz, escolhida pelo Psol em plenária virtual, realizada no domingo (9), para a corrida ao Palácio 29 de Março. No mesmo evento, a advogada Giana de Marco foi escolhida como pré-candidata a vice-prefeita.

Caso a formação se confirme, será a primeira vez também que Curitiba terá uma chapa com duas pessoas que se declaram mulheres na disputa majoritária – os partidos têm até 16 de setembro para realização de convenções para escolha dos candidatos e formação de coligações. Em nota à imprensa, o partido afirma que, com a escolha, “deseja marcar sua posição de defesa de todas as categorias sociais que vivem em situação de vulnerabilidade, preconceito, exclusão e discriminação”.

