Em convenção realizada na noite desta segunda-feira (31), no salão do Palácio Garibaldi, o Partido Democratas (DEM) lançou a candidatura do prefeito Rafael Greca à reeleição. O evento seguiu as recomendações previstas no protocolo da Secretaria Municipal de Saúde em relação à covid-19. Na ocasião, também foram apresentados os candidatos a vereador pelo partido.

Ao agradecer a indicação do partido, Greca listou as conquistas de sua gestão e acompanhou um vídeo em que a população reconhece os avanços proporcionados por sua administração. “Das pedras que nos atiraram nós pavimentamos os caminhos. Há asfalto novo, mas também há remédios em abundância nos 108 postos de Saúde. As 9 UPAS funcionam inteiramente. Os hospitais não têm nenhuma dificuldade, mesmo em tempo de pandemia”, disse Greca.

O prefeito lembrou da modernização que garante ter oferecido à cidade. “De repente nós estamos a nos preparar para a cidade inteligente que somos. Para erguer uma pirâmide solar e uma usina de gás metano sobre o aterro da Caximba”, apontou um dos seus projetos.

O prefeito conclamou a união de todos em um esforço conjunto para beneficiar a cidade e sua gente. “Os semeadores somos nós. Os que fazem os desertos não nos impedirão de colher flores e frutos. Convido todos os que amam a paz política a virem somar conosco pelo bem de Curitiba, do Paraná e do Brasil”, pediu Greca.

O prefeito encerrou a convenção entoando o Hino de Curitiba.

De Salvador e por meio videoconferência, o prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto participou da convenção. Ele enalteceu a gestão de Rafael Greca e disse que aplicou ideias do prefeito curitibano na capital baiana. Também participaram da convenção as principais lideranças do partido.