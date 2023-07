A empresa conta com 21 departamentos de produtos e profissionais de diversas áreas completam os seus kits de ferramentas na Super Pro.

A Super Pro Atacado possui uma variedade de ferramentas, máquinas e acessórios que atende os profissionais das mais diversas áreas. Em suas 5 unidades (São José dos Pinhais, Curitiba, Cascavel, Esteio e Contagem) e em seu ecommerce, há mais de 25 mil produtos de modelos e marcas diferentes disponíveis para compra.

Os preços são acessíveis e os funcionários sempre estão preparados para oferecer um atendimento humanizado e consultivo.

A Super Pro Atacado é o lugar em que você encontra tudo para a sua profissão. Confira alguns dos departamentos da loja e os seus produtos!

Ferramentas manuais

As ferramentas manuais, mesmo com as inovações tecnológicas, continuam muito úteis. Na Super Pro você encontra todas as ferramentas manuais que são essenciais para um kit de ferramentas, como chaves, martelos, facas, estiletes, tesouras, serrotes, marretas, alicates, trenas, fitas e muito mais.

Ferramentas elétricas

As ferramentas elétricas são os materiais mais buscados pelos profissionais e ainda são recomendados para serviços domésticos por serem muito práticos. Normalmente as ferramentas elétricas são furadeiras, parafusadeiras, lixadeiras, serras, marteletes, micro retíficas, esmerilhadeiras e sopradores.

Na Super Pro, pesquise no buscador do ecommerce ou peça aos vendedores das lojas físicas o que você precisa!

Elétrica

Eletricistas precisam de ferramentas elétricas e ferramentas manuais. Boa parte do que mencionamos anteriormente está presente no kit de eletricista, mas além delas, desencapadores de fios, multímetros, lanternas e fitas isolantes também não podem faltar e a Super Pro garante isso em seu mix de produtos de elétrica.

Hidráulica

Para lidar com hidráulica, alguns equipamentos não são diferentes dos de quem trabalha com eletricidade, mas sempre há especificidades para cada tarefa. Por exemplo, normalmente encanadores possuem alicates bomba d’água, cortadores de tubo, marretas, desentupidores e arcos de serra. Temos também na Super Pro Atacado!

Equipamentos de proteção

Os trabalhos empregados em construções, instalações elétricas e hidráulicas, reparos, jardinagem e marcenarias necessitam de equipamentos de proteção.

A Super Pro oferece capacetes, luvas, óculos, máscaras, cintos, macacões, e demais artigos para sua proteção.

Jardim e agricultura

O cuidado de jardim e agricultura requerem muitas ferramentas. Em nossas lojas físicas você encontra motocultivadores, tratores cortadores de grama, roçadeiras, trituradores, rastelos, carrinhos de mão, plantadores, cortadores e aparadores de grama, sopradores e motosserras são alguns dos equipamentos disponíveis para quem trabalha ou cuida de áreas verdes.

Tintas e acessórios

Existem tintas de vários acabamentos, cores, composições e para diferentes ambientes. Precisa de tinta fosca? Em spray? Acrílica? Esmalte? Você também adquire na Super Pro, assim como todas as ferramentas para pintura.

Casa, camping e lazer

Para finalizar a apresentação de alguns dos produtos da Super Pro Atacado, temos que mencionar os setores de Casa e Camping e Lazer.

Em Casa, há itens básicos, como vassouras, kits de acessórios para banheiro, assentos sanitários, lâmpadas, chuveiros e baldes, para necessidades corriqueiras. Da mesma forma, essa seção tem itens necessários para reforma e construção, como portas, louças sanitárias, acabamentos, janelas, dentre muitos outros.

Em Camping, Lazer e Pesca tem o que você precisa para levar a família para um final de semana no meio da natureza e para deixar o quintal mais divertido. Tendas, piscinas, motores, caixas térmicas, lanternas, bolsas, barracas são uma prévia do que há nessa categoria.

O que apresentamos foi somente uma introdução dos produtos que compõem o mix da Super Pro, e você encontra muito mais nas lojas físicas e no e-commerce. No total, são 20 departamentos:

Lojas físicas

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Av. Rui Barbosa, 6226

Afonso Pena

CEP: 83045-350

Telefone: 41 3405-2800 |

Atendimento: Segunda a Sexta: 8h às 21h, Sábados: 8h às 20h, Domingos: 9h às 18h

CURITIBA

João Bettega, 2493

Portão

CEP: 81070-001

Telefone: 41 3405-2800 |

Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 20h, Sábados: 8h às 20h, Domingos: 9h às 18:00h