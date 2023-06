Saiba as vantagens e desvantagens das ferramentas a cabo ou a bateria e analise qual se adequa melhor ao seu serviço

Você não sabe se vale mais a pena uma ferramenta a cabo ou a bateria? Para decidir, basta analisar como pretende usar a ferramenta e quão importante é a praticidade para você.

Para ajudar nisso, fizemos uma comparação entre ferramentas a cabo e a bateria, continue lendo.

Ferramentas a cabo

As ferramentas a cabo estão no mercado há muito tempo, desde os anos 1920! Mesmo depois de tanto tempo, muitas linhas de produtos são fabricadas apenas com cabos de alimentação de energia. As betoneiras são ótimos exemplos, pois possuem cabos liga/desliga e para ajuste de voltagem, uma vez que não há deslocamento com o equipamento em uso.

Não dá para negar que as ferramentas a cabo são muito eficientes, principalmente porque enquanto elas estiverem ligadas na tomada, sua potência continua a mesma durante todo o tempo de uso. Você não precisa se preocupar em parar para recarregar e elas têm longa vida útil quando bem cuidadas.

Os cabos desses equipamentos são feitos pensando na segurança de quem manuseia a ferramenta a cabo. Eles possuem pinos que têm a função de isolar o excesso de carga e evitar curtos.

No entanto, há algumas desvantagens das ferramentas a cabo. Você sempre precisa ficar à procura de tomadas compatíveis com a ferramenta ou com a extensão. Em lugares sem eletricidade, é impossível utilizá-la. Os fios podem atrapalhar o manuseio e a mobilidade do equipamento. Além do mais, é preciso ter muito cuidado com os fios, já que eles podem romper.

Ferramentas a bateria

As vantagens das ferramentas a bateria também são várias. Elas oferecem muita liberdade de manuseio pelos ambientes, por não precisar ligá-las a uma tomada e por serem mais leves, o que facilita o transporte.

Outra vantagem das ferramentas a bateria são que elas evitam acidentes com cabos, como quedas e choque. Elas também possibilitam o uso em lugares úmidos e não ficam para trás quando o assunto é resistência e durabilidade.

Contudo, quem opta pela facilidade dessa ferramenta precisa se atentar às baterias, que precisam ser recarregadas e trocadas. Como elas são de pequeno a médio porte, é mais difícil encontrar equipamentos muito potentes. As ferramentas a bateria mais comuns de achar são as parafusadeiras, as furadeiras e os multímetros.

Leia também: Os melhores modelos de serras elétricas para trabalhos em madeira e outros materiais

Diferenças entre ferramentas a cabo e a bateria

Assim como falamos acima, as principais diferenças entre as ferramentas a cabo e as ferramentas a bateria são:

Uma precisa ser conectada a uma fonte de energia, enquanto a outra funciona sem eletricidade;

As ferramentas a cabo possuem equipamentos maiores e mais potentes;

As ferramentas a bateria são mais práticas e podem ser mais seguras.

Ferramentas manuais

Como o mercado em constante atualização, o profissional atento adquiri equipamentos que possam facilitar o seu dia a dia no trabalho e em casa. Apesar disso, não podemos desconsiderar a utilidade de ferramentas manuais.

Até pouco tempo atrás, tudo era feito com essas ferramentas, seja furar uma superfície ou enroscar e desenroscar parafusos. Ainda que agora tenhamos uma variedade de equipamentos elétricos, algumas ferramentas, como a chave Philips e a chave de fenda, continuam sendo bem úteis.

Como escolher as melhores ferramentas a cabo e a bateria?

Qualquer que seja a sua preferência, ferramentas a cabo, a bateria, ou manuais, você vai encontrar as melhores do mercado na Super Pro Atacado.

Os colaboradores ajudam a escolher os modelos que mais se encaixam com o seu trabalho. O melhor é que os preços são acessíveis, com um ótimo custo-benefício.

A Super Pro é uma das maiores e melhores distribuidoras de ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos do Brasil e conta com um portfólio de mais de 25 mil itens!

Precisa de ferramentas elétricas ou manuais? Visite a Super Pro Atacado mais próxima ou compre pelo site clicando aqui!

Lojas físicas

São José dos Pinhais

Av. Rui Barbosa, 6226 – Afonso Pena – CEP: 83045-350 – Telefone: 41 3405-2800 | Atendimento: Segunda a Sexta: 8h às 21h, Sábados: 8h às 20h, Domingos: 9h às 18h

Curitiba

João Bettega, 2493 – Portão – CEP: 81070-001 – Telefone: 41 3405-2800 | Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 20h, Sábados: 8h às 20h, Domingos: 9h às 18:00h