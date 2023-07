Separamos dicas simples para que você tenha mais segurança no manuseio da tupia manual e entenda como utilizá-la em seus projetos

A tupia é excelente para fazer detalhes e acabamentos em madeira, e a sua versão manual possibilita que o profissional tenha total controle. No entanto, muitos têm receio de usar a tupia manual em projetos de marcenaria porque ela possui um motor potente e suas fresas são bem afiadas.

Claro, um equipamento com tanta potência precisa de cuidados, mas não é preciso temê-lo se usado da forma correta. Por isso, vamos explicar aqui como utilizar a tupia manual em um passo a passo simples.

Tupia manual

A tupia manual realiza desenhos, entalhes, encaixes, bordas e recortes em madeira com um acabamento limpo e sem desperdícios. Indicada para uso profissional e doméstico, ela é “manual” por ser manuseada com as mãos para a execução do trabalho, mas é ligada à rede elétrica.

Existem dois tipos de tupias manuais: a laminadora e a de coluna.

Tupia laminadora

A tupia laminadora é o modelo recomendado para usar em madeiras macias e pequenas. Ela é leve e só precisa de uma mão para usar, também podendo ser transportada com facilidade. A sua potência varia entre 450 e 550W e não é muito usada em madeiras duras.

Tupia de coluna

Ao contrário da tupia laminadora, a tupia de coluna é eficaz em madeiras duras. Ainda, essa tupia tem a capacidade de fazer cortes profundos e é possível ajustar a profundidade. Por ter mais potência, ela é pesada e grande, sendo necessário usar as duas mãos para manuseá-la.

Como utilizar a tupia manual?

Antes de começar o trabalho, você precisa vestir os equipamentos de segurança. No manuseio da tupia, muitas partículas de madeira voam pelo ambiente e podem acabar caindo nos seus olhos, boca e nariz. Então, use sempre um protetor facial. Use também um protetor auricular, porque a tupia é um equipamento barulhento.

Além disso, garanta que seu cabelo esteja preso, caso ele seja grande, e que nenhum tecido fique perto da tupia, inclusive luvas. As tupias giram em uma velocidade muito rápida e se um tecido enrosca na fresa, ele será dilacerado e um acidente poderá acontecer.

Confira nosso guia de uso da tupia manual:

Leia o manual do fabricante — conheça o equipamento e siga as instruções da marca;

Segure a tupia e ligue-a para se acostumar com a sua vibração e peso;

Coloque a fresa com o equipamento fora da tomada;

Aperte bem a fresa — se não estiver enroscada, ela pode soltar durante o uso;

Use somente fresas afiadas — fresas cegas podem queimar a madeira;

Regule a altura da base — escolha até quanto você quer de profundidade;

Prenda a madeira —isso garante que ela não escape da sua mão;

Ajuste a sua posição — evite esticar muito o corpo, mantenha-se firme perto da madeira;

Segure a tupia com firmeza — assim você evita que o equipamento corte sem controle;

Não apoie a mão na frente do equipamento;

Ligue somente com a fresa afastada da madeira — ao ligar com ela encostada, o tranco da tupia pode danificar o material;

Tire o fio do caminho;

Encoste levemente para o corte não sair do controle;

Empurre-a no sentido contrário ao seu corpo;

Desligue-a antes de mudá-la de posição;

Não faça cortes profundos de uma vez só — passe a tupia de pouco em pouco até alcançar a profundidade desejada, se você tentar de uma vez só, o equipamento fica sobrecarregado e sem controle;

Se der algum problema, nunca solte a máquina sem desligá-la;

Se ouvir um barulho estranho, desligue.

Compre uma tupia manual de qualidade

Investir em uma tupia manual qualificada ajuda muito no processo de aprendizagem e uso desse equipamento. Antes disso, você precisa buscar por uma loja que ofereça as melhores marcas de tupia manual e que os vendedores auxiliem a fazer a melhor escolha, como a Super Pro Atacado.

Grande distribuidor de ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos do Paraná, a Super Pro Atacado tem mais de 25 mil itens em seu catálogo, os preços são acessíveis e o atendimento é de excelência.

Vá até a Super Pro mais próxima ou compre pelo ecommerce a sua tupia manual!

