Diferentemente das tubulações de metais, o PVC não tem risco de corrosão e tem uma longa durabilidade.

A corrosão é um problema comum que pode comprometer a integridade das tubulações, dependendo das substâncias transportadas pelos dutos e sua estrutura. Você já deve ter notado esse processo químico em metais como ferro, aço e cobre, que pode representar riscos significativos para as pessoas e para o ambiente ao redor, além de grande prejuízo

É por essas razões que as tubulações de PVC se destacam como uma escolha superior e que oferece várias vantagens. Continue lendo para entender por quê.

Causa e riscos da corrosão em tubulações

A corrosão é um processo natural que acontece por conta do contato do metal com agentes naturais: o oxigênio e a água. Eles degradam os metais por meio de uma reação chamada óxido-redução ou oxidação.

A oxidação é uma reação química que desencadeia alterações nos materiais que geram impactos negativos, como contaminação das matérias-primas, perda de equipamentos, interrupção de produção e danos à saúde.

Um relatório da Organização Mundial da Corrosão (World Corrosion Organization) mostra que os riscos da corrosão geram um prejuízo anual de aproximadamente US$2,2 trilhões. No Brasil, o valor chegou a R$236 bilhões em 2015 de acordo com a International Zinc Association (IZA), com apoio da Universidade de São Paulo (USP).

As vantagens do PVC

Para amenizar esses prejuízos, uma alternativa segura é utilizar tubulações de PVC. Confira quais são as vantagens desse material:

Alta resistência

O PVC é muito resistente e, diferentemente dos metais, esse plástico não está sujeito à corrosão e resiste a impactos ambientais. Além disso, os riscos de contaminação são mínimos, uma vez que há menos ocorrências de vazamentos e sua superfície lisa evita que haja acúmulo de resíduos.

O seu custo-benefício é positivo, pois os gastos com manutenções são reduzidos e a maior parte dos produtos de PVC – cerca de 70% – tem uma vida útil longa, entre 15 e 100 anos.

Sustentável

O PVC é um grande aliado do meio ambiente, especialmente porque uma das matérias-primas usadas na sua fabricação é um recurso natural inesgotável, o sal marinho. Sua produção gasta menos energia e é um material 100% reciclável.

Instalação prática

A instalação de tubulações de PVC demanda menos esforço e tempo, pois o material é leve, fácil de cortar, montar e conectar.

Versatilidade

Você pode encontrar tubulações de PVC em diversos tamanhos e formas. Elas são versáteis para diversas aplicações, desde sistemas de abastecimento de água até sistemas de drenagem e esgoto.

Compre tubulações de PVC de qualidade

Apesar do PVC ser perfeito para instalações de tubulações, é preciso ter cuidado na hora de comprar. Nem todos os fornecedores têm tubulações que ofereçam todas as vantagens mencionadas acima.

É por isso que você precisa conhecer a Super Pro Atacado! Com mais de 25 mil itens no catálogo, você encontra as tubulações de PVC que precisa com preços acessíveis e atendimento consultivo de excelência.

Venha conhecer a Super Pro e garanta sua tubulação de PVC!

Lojas físicas

São José dos Pinhais

Av. Rui Barbosa, 6226, Afonso Pena – CEP: 83045-350 – Telefone: 41 3405-2800 | Atendimento: Segunda a Sexta: 8h às 21h, Sábados: 8h às 20h, Domingos: 9h às 18h

Curitiba

João Bettega, 2493, Portão – CEP: 81070-001 – Telefone: 41 3405-2800 | Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 20h, Sábados: 8h às 20h, Domingos: 9h às 18:00h