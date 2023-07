A chave catraca deixa o trabalho de lidar com parafusos muito mais simples nas oficinas

Depois que você conhece a praticidade da chave catraca, dificilmente fica sem ela. O problema, no entanto, é escolher uma só, pois há muitas variedades no mercado. Para facilitar a sua compra, nós falamos um pouco sobre cada tipo de chave catraca para você escolher a opção mais adequada.

O que é chave catraca e quais são suas funções?

A chave catraca é uma ferramenta usada para apertar e desapertar parafusos sextavados de forma rápida. O grande diferencial dela é que você não precisa ficar parando e recolocando o parafuso nela.

Assim que você encaixa a chave, é só girá-la até o parafuso entrar ou sair. Caso seja necessário mudar o sentido, na própria ferramenta tem um dispositivo que o altera. Sendo assim, a chave catraca garante um trabalho rápido e com pouco cansaço, sem chances de ela escapar, cair ou bater em você.

Tipos de chave catraca no mercado

Chave com Soquetes

É uma chave que tem opções de trocas, e cada numeração que acompanha o kit ou peça individual funciona em um determinado tipo de parafuso. As peças que acompanham a chave catraca normalmente são chamadas de cachimbos.

Vale muito a pena ter um kit completo de chave catraca, como o Jogo de Soquetes Sextavado com Catraca 94 Peças. Sua diversidade de peças proporciona o uso em diversas aplicações, elas são resistentes, duráveis e fáceis de armazenar.

Chave catraca pneumática

Possui a mesma função das versões manuais, mas tem um compressor de ar acoplado que facilita o dia a dia do profissional, pois não há necessidade de fazer muito esforço, aumentando a velocidade do trabalho. As Chaves Catracas Pneumáticas são muito indicadas nos modelos ½ e ⅜.

Chave estrela com catraca

Nesta modalidade, a chave pode ser individual ou um jogo de chaves de catraca. Em um mesmo item, é possível ter uma chave estrela manual com uma chave catraca acoplada ao produto, e você não tem que se preocupar em efetuar a troca por uma catraca de numeração diferente. Essa chave é bem variada e você encontra opções de marcas reconhecidas.

Chave catraca elétrica

Essa chave funciona a partir da eletricidade, mas você não tem que se atentar a fios e tomadas para usá-la, pois ela funciona à bateria e os modelos acompanham carregador.

Um modelo indicado é a chave catraca a bateria com acessórios 3/8″ 10,8v, que conta com LED para melhorar a visibilidade, sistema de reversão, velocidade variável e cabo emborrachado.

