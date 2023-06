Todo eletricista profissional deve ter estas ferramentas em sua maleta. Continue lendo para descobrir quais são

Para um eletricista ser um bom profissional ele deve, além de entender sobre instalações elétricas, conhecer instrumentos que facilitarão e permitirão o seu trabalho.

Sem as ferramentas essenciais para quem trabalha com elétrica, dificilmente um eletricista consegue entregar um trabalho eficiente e ágil. Além disso, lidar com fios elétricos exige muita segurança e cuidado.

Por isso, vamos explicar quais são as principais ferramentas que você precisa ter para seguir essa profissão. Confira.

Ferramentas essenciais para eletricistas

Há diversas ferramentas no mercado para quem trabalha com manutenção de instalações elétricas. Essa variedade pode dificultar a compra dos materiais, porque sempre surge aquela dúvida: “vale a pena investir nisso ou naquilo?”.

Para começar, algumas ferramentas são básicas, necessárias e facilmente encontradas nas melhores marcas na Super Pro Atacado. Confira quais são:

Kit de chaves

Chave-inglesa, chave de fenda e chave philips. Elas são utilizadas para apertar e afrouxar parafusos e porcas, o que o eletricista mais encontra quando está acessando as instalações. Esse profissional precisa de pelo menos um kit para as duas últimas — a chave-inglesa tem regulagem de tamanho.

Kit de alicates

Alicates para eletricistas não faltam. O mais popular é o alicate universal, usado para apertar, dobrar e cortar fios. O alicate de ponta fina também deve estar no kit. Ele tem uma ponta mais fina e comprida, perfeita para alcançar áreas mais estreitas.

Outros modelos essenciais são o alicate de corte e o alicate desencapador de fios. O primeiro é mais afiado, ideal para cortes rápidos e precisos. O segundo remove as capas de proteção dos fios, diminuindo os riscos de estragar o condutor e agilizando o serviço.

Furadeira

A furadeira com certeza é um item indispensável. Por meio de suas diversas brocas, é possível furar concreto, madeira, PVC e assim por diante. Para eletricistas, a furadeira portátil sem fio é a mais indicada, pois é recomendado que o local esteja com a energia desligada.

Existem vários modelos no mercado e nós temos um conteúdo somente sobre furadeiras para você saber qual escolher; clique aqui para ler.

Passa fio

Sem o passa fio, dificilmente é possível passar os fios elétricos até onde a energia precisa chegar, que na maioria das vezes é em um espaço pequeno, como dentro de uma parede.

Multímetro

O multímetro analisa a funcionalidade da eletricidade da instalação ao medir as grandezas elétricas, como a corrente, resistência, tensão e temperatura. Ele é útil e obrigatório na sua maleta de ferramentas.

Trena

A trena calcula as medidas do local de instalação e é o primeiro requisito para um trabalho de qualidade.

Arco de Serra

Em alguns casos, o profissional precisa cortar o material para ter acesso às instalações, como uma barra de ferro ou eletroduto. Por esse motivo, o arco de serra é muito útil nas caixas de ferramentas, uma vez que tem capacidade de cortar plásticos, metais, madeiras e mais.

Lanterna

Em diversas situações, o eletricista está em um lugar escuro ou mal iluminado, então é fundamental ter sempre na mala a lanterna. Há ainda opções de lanterna para o capacete de proteção, assim as mãos não ficam ocupadas e o profissional consegue terminar o serviço com maior tranquilidade!

Equipamentos de segurança individual – EPIs.

Todo profissional que trabalha com serviços de reparação elétrica deve adotar boas práticas de trabalho (segurança no trabalho). Essas atitudes zelam a integridade do profissional e demonstra sua preocupação com a própria segurança e a do outro.

Além dos equipamentos que um bom eletricista não pode ficar sem, confira aqui dicas de segurança para desenvolver um trabalho seguro e conquistar mais espaço no mercado de elétrica.

Óculos de proteção individual

Os óculos inibem que qualquer partícula ou corpo estranho tenha contato diretamente com o globo ocular do indivíduo.

O uso desse equipamento previne acidentes com fumaça, por exemplo, que pode irritar bastante os olhos em contato direto, causando ardência e em casos mais graves levando a cegueira instantânea.

Botina de segurança

As botinas com solado emborrachado (proteção interna) permitem que o profissional trabalhe de forma mais segura, pois ele está em constante contato com a corrente elétrica.

A botina de segurança absorve pequenas correntes elétricas que em um profissional sem proteção pode causar danos irreparáveis e energizar o solo na área de manutenção, podendo atingir pessoas próximas ao local.

*ATENÇÃO: Toda a rede de energia alimentada no estabelecimento em manutenção deve estar desligada durante a ação dos profissionais.

Capacete

A região do corpo humano que mais deve ser protegida é a cabeça. Os capacetes de segurança desempenham essa função, devido ao seu material resistente que absorve impactos e choques.

Atualmente o mercado dispõe de modelos que previnem diversos tipos de acidentes. É indicado ter mais de um modelo, se necessário.

Luva (Luva Vaqueta)

Os modelos de luvas para trabalhos elétricos amenizam descargas elétricas de alta-tensão, evitando que o profissional sofra danos em seus membros superiores e órgãos vitais.

A Luva Vaqueta desempenha esse papel, oferecendo ao profissional a segurança necessária para o manuseio de cabos diretamente ligados à rede elétrica e serviços de reparação. Ela é ideal para uso profissional e doméstico.

Manga ou Mangote de proteção

As mangas de proteção desempenham função parecida com a das luvas de proteção, mas cobrem a área do braço e antebraço. Esse equipamento de segurança evita que o profissional tenha contato direto com a rede de energia elétrica, por absorver pequenos impactos e descargas de pequenas voltagens.

Cinto para trabalhos em grandes alturas

O cinto é um item de extrema importância para profissionais que desempenham atividades em alturas, escalada, limpeza externa de prédios, edifícios e manutenções elétricas em áreas internas e externas.

