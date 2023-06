Conheça práticas de higienização, conservação e manutenção que farão suas ferramentas terem uma vida útil mais longa

Todos os tipos de ferramentas e máquinas precisam de cuidados regulares para que não percam eficiência e durabilidade com o tempo. Por isso, é importante saber o básico de como fazer a manutenção de ferramentas elétricas. Essa prática também envolve higienização e medidas de conservação para que os equipamentos não percam performance.

No entanto, é importante mencionar que, quanto maior a qualidade da ferramenta, menos você vai ter que se preocupar com manutenções. O investimento em ferramentas elétricas de marcas líderes em lojas reconhecidas é o ideal. Com o tempo você percebe o quanto isso faz a diferença!

Confira aqui as melhores práticas de conservação, manutenção e higienização de ferramentas elétricas.

O que são ferramentas elétricas?

Ferramentas elétricas são equipamentos que funcionam a partir de eletricidade e proporcionam mais praticidade, agilidade, eficiência e versatilidade que ferramentas manuais.

Dicas de manutenção: cuidados com as ferramentas elétricas

Limpe regularmente

Poeira, resíduos de líquidos e detritos que grudam nos cantos das ferramentas podem parecer inofensivos, mas desgastam o equipamento.

Para realizar a limpeza você não precisa de muito, somente panos secos e pincéis macios. Caso a sujeira não saia, opte por produtos específicos para a higienização de ferramentas. Sempre verifique as instruções de limpeza do manual. O recomendado é limpar depois de cada uso e se a ferramenta ficar muito tempo parada.

Cada equipamento possui uma especificação para sua conservação e manuseio, os que não podem ter contato com a água ou produtos de limpeza contendo ativos químicos, mas todos são de fácil limpeza se seguidos os procedimentos corretos.

O primeiro passo é conferir se a ferramenta está devidamente desligada da energia e utilizar um pano seco. Se houver a necessidade de utilizar água, vede o local onde passam os cabeamentos elétricos.

Evite contato com água

Não são todas as ferramentas elétricas que não podem ter contato direto com a água. Muitos produtos possuem proteção em cabeamentos e motores para que não tenham contato com qualquer material prejudicial. No entanto, sempre que realizar a higienização destes itens, siga o manual de instruções do fabricante e, na dúvida, higienize a seco.

Armazene em locais adequados

Se o equipamento é vendido em uma caixa reforçada, esta embalagem deve ser aproveitada para mantê-lo guardado, sempre fora do alcance de crianças. Se o produto não vier em uma embalagem dessa, há muitos modelos de caixas organizadoras que podem suprir a necessidade de um lugar para armazenar seu equipamento de forma adequada.

Consulte assistências técnicas autorizadas pela marca

Um equipamento, profissional ou doméstico, mais antigo e usado tende a apresentar falhas de funcionamento que prejudicam o trabalho desenvolvido. O indicado é procurar a ajuda de um especialista em manutenções, como as assistências técnicas autorizadas, que saberá direcionar e repassar as orientações para cada caso.

Compre peças originais para eventuais reposições

Dê preferência a peças da própria marca da ferramenta e evite utilizar itens de segunda linha para fazer a reposição. Evite gambiarras, que em muitos casos podem danificar de vez o equipamento. Na dúvida, sempre procure pelas peças compatíveis e da mesma marca do equipamento, e a ajuda de um profissional habilitado, se necessário.

Lubrifique

O líquido lubrificante envolve os equipamentos em uma camada protetora que reduz atritos entre as peças e outros objetos. Uma lubrificação feita com o produto certo garante proteção contra corrosão e ameniza os desgastes, aumentando a vida útil da ferramenta elétrica.

***Todo equipamento possui uma vida útil de utilização, mas com as dicas acima este tempo de vida pode se estender um pouco mais que o indicado pelo fabricante.

Leia também: Saiba como escolher a melhor furadeira para o seu projeto de construção

Importância da qualidade das ferramentas

A procedência da ferramenta faz diferença.

Se você adquirir produtos de uma marca ou de uma loja com qualidade duvidosa, as chances de ter que gastar tempo e dinheiro com a manutenção destas ferramentas são maiores.

Sabemos que na comparação de preços, adquirir uma ferramenta de qualidade significa ter que gastar mais dinheiro, porém vale o investimento considerando seu custo-benefício. A durabilidade, eficiência e os atributos dela certamente serão superiores.

Na Super Pro Atacado, você encontra somente as melhores marcas. Os produtos de uma das maiores e melhores distribuidoras atacaadistas de ferramentas, ferragens, máquinas e equipamentos do Brasil oferecem menos dor de cabeça com a manutenção e a conservação das ferramentas elétricas.

A empresa tem um portfólio com mais de 25 mil itens! Tudo que você precisa de ferramentas você encontra na Super Pro Atacado.

Encontre as melhores marcas de ferramentas elétricas na Super Pro Atacado, clique aqui!

Lojas físicas

São José dos Pinhais

Av. Rui Barbosa, 6226 – Afonso Pena – CEP: 83045-350 – Telefone: 41 3405-2800 | Atendimento: Segunda a Sexta: 8h às 21h, Sábados: 8h às 20h, Domingos: 9h às 18h

Curitiba

João Bettega, 2493 – Portão – CEP: 81070-001 – Telefone: 41 3405-2800 | Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 20h, Sábados: 8h às 20h, Domingos: 9h às 18:00h