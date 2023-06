Conheça 8 modelos de furadeiras mais utilizados em obras e reformas de grande, médio e pequeno porte

Existem diversos modelos de ferramentas elétricas no mercado. Para saber como escolher a melhor furadeira, é necessário estudar um pouco o que elas podem oferecer e qual se encaixa melhor com o seu projeto de construção ou rotina de trabalho.

Por isso, separamos as informações mais importantes para que você conheça os

8 modelos de furadeiras mais utilizados em obras e reformas de grande, médio e pequeno porte. Confira no artigo abaixo para escolher a ideal para você. Boa leitura!

Tipos de furadeira

As furadeiras podem ser separadas em modelos para usos domésticos, industriais e profissionais. O que diferencia um do outro é o desempenho e a potência da ferramenta.

Se você busca uma furadeira para construção civil, por exemplo, é necessário investir em um modelo profissional.

Além disso, você precisa analisar em quais superfícies usará o equipamento: madeira, concreto, vidro, PVC são alguns exemplos. Alguns modelos, mesmo profissionais, funcionam melhor em determinados materiais.

Esses são os principais tipos de furadeiras no mercado:

Furadeira de bancada

A furadeira de bancada ou de mesa é completa e versátil permite furos em materiais como madeiras, MDF, metais e plásticos. De pequeno porte e fácil manuseio, proporciona uma perfuração mais precisa.

Furadeira de coluna

A furadeira de coluna é mais utilizada para perfurações de peças maiores, que exigem maior eficiência e acabamento finalizado com precisão. É de porte médio a grande, mas de fácil manuseio, seu uso é voltado mais para indústrias de produção em série.

Furadeira fresadora

A furadeira fresadora perfura metais com alta precisão para desenvolvimento de acabamentos rápidos. Não é uma ferramenta portátil e é indicada para trabalhos que exigem alto desempenho do produto.

Furadeira de base magnética

A furadeira de base magnética é indicada para trabalhos de perfuração em metais devido a força magnética gerada e a sua precisão na perfuração. Alguns modelos no mercado proporcionam tecnologia de nivelamento a laser, facilitando o manuseio.

Furadeira Pneumática

A furadeira pneumática possui modalidades de rotação para ambos os lados e é ideal para uso doméstico e profissional em materiais como metais, madeiras, alvenarias e plásticos. Diferentemente da maioria dos modelos, ela funciona por meio de ar comprimido e também tem alta potência.

*Observação: para o uso de cada função e broca, consulte o manual de instrução.

Furadeira parafusadeira com bateria (sem cabo)

A furadeira parafusadeira é um equipamento de alta performance e adaptável para furar materiais como madeira, metal e alvenaria. É preciso uma broca específica para cada utilização e acionar a função parafusar para usar essa opção.

*Observação: para cada função, consulte o manual de instrução.

Furadeira de impacto

A furadeira de impacto também permite furação simples e absorve o impacto para que o resultado final seja satisfatório. É uma ótima opção para trabalhos em locais de difícil acesso e estreitos.

Ela reduz a força braçal e termina o trabalho com mais rapidez. Por isso, são as mais utilizadas em materiais resistentes, como concreto. As versões sem impacto são indicadas para materiais mais delicados, como acrílico e madeira.

Furadeira rosqueadeira

A furadeira rosqueadeira é indicada para profissionais que atuam na área de manutenção, serralherias, caldeiras e autopeças. A ferramenta oferece perfuração precisa e também é possível utilização no modo efetuar rosca de peças.

Dica extra: potência

Para uso industrial e profissional, a potência da furadeira deve ser superior a 680 watts. Para autônomos, uma máquina de 550 a 600 também pode funcionar. Nos reparos domésticos, um aparelho entre 350 e 400 watts é suficiente.

Dica extra: velocidade

Ter mais de uma opção de velocidade é o ideal. Nem sempre você precisa de uma velocidade alta e também não poder regulá-la pode ser prejudicial para a eficiência do trabalho. A melhor solução é escolher um equipamento com vários níveis.

Normalmente, os modelos com mais de um nível de velocidade têm giro reversível, no qual você inverte a rotação da broca. Isso serve para apertar e desenroscar parafusos, como uma parafusadeira.

Dica extra: Acionamento contínuo

Proporcionando comodidade, o acionamento contínuo garante que você não tenha que ficar incansavelmente pressionando um botão para fazer a furadeira elétrica funcionar. Você ainda pode colocá-la em um suporte vertical ou horizontal e deixar todo o trabalho para o aparelho!

Dica extra: Mandril

O mandril é a parte da furadeira que prende a broca. Verifique se o tamanho dessa peça encaixa nas ferramentas que você precisa. O mandril de ⅜ aceita brocas de até 10 mm e o de ½ de até 13 mm.

