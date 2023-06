Diferentes materiais, como madeira, concreto ou alvenaria, exigem tipos de brocas específicas para que você realize um trabalho bem-feito

Você sabia que além de investir em uma furadeira de qualidade, você precisa escolher bem o tipo de broca para cada material que você vai furar? As brocas para furadeira são acessórios diversos e existem modelos para perfurar qualquer tipo de superfície.

Isso exige bastante atenção na hora de comprá-las, porque o uso de brocas erradas pode afetar o resultado do seu trabalho, trazer riscos à sua segurança e danificar a furadeira.

Entenda no conteúdo abaixo como escolher o melhor tipo de broca para perfurar diferentes materiais.

Tipos de brocas por material

Se você trabalha com madeira, metal, concreto, alvenaria ou vidro, nós separamos as brocas que devem ser usadas para furar cada um desses materiais, confira:

Broca para madeira

Para madeira, as brocas recomendadas são a broca de três pontas, a broca chata, broca Forstner, a broca serpentina e a broca serra copo.

Broca de três pontas

Fabricada em aço carbono e mais resistente ao calor do atrito. Tem uma ponta central (por isso o nome Três Pontas) e é utilizada para trabalhos em muitos tipos de madeira.

Broca chata

Utilizada para fazer diâmetros maiores em madeira, aglomerado e fibras. Possui capacidade de perfurar materiais grossos e conta com uma tração maior que evita deslizamentos. Sua perfuração é rápida e é ideal para trabalhos de fabricantes de móveis planejados e indústrias de móveis.

Broca Forstner

Assim como a broca chata, a Forstner é indicada para furos com diâmetros grandes. É mais utilizada em trabalhos com madeira, para colocação de fechaduras e dobradiças.

Broca serpentina

Ideal para madeiras úmidas ou maciças. Ela deixa um ótimo acabamento e ainda auxilia no escoamento de cavacos. Esse nome foi dado por lembrar o formato de uma serpentina.

Broca serra copo

Utilizada para fazer furos com diâmetros grandes, a broca serra copo pode perfurar vários materiais e tem modelo específico para cada um.

Broca para concreto

As brocas utilizadas em concreto são as brocas de vídea e as brocas SDS.

A broca de vídea é recomendada para furar alvenaria, concreto, tijolos, pedras e mármores. Ela é feita de metal duro, o que confere grande resistência. Sua ponta é mais larga que o resto da estrutura e tem formato de flecha.

Assim como as brocas de vídea, as SDS são utilizadas em alvenaria, concreto e mármore. No entanto, são profissionais e garantem mais segurança na perfuração. O motivo disso é o seu sistema de encaixe, que protege contra deslizes.

Broca para alvenaria

A broca utilizada em alvenaria é a de vídea, que mencionamos no tópico anterior. Sua ponta é o grande diferencial que faz a broca ser perfeita para os materiais de alvenaria, como vidro, tijolo, cimento e pedras.

Broca para metais

Como existem vários tipos de metais, você precisa cuidar com os materiais das brocas. Por exemplo, para superfícies de metais flexíveis, as brocas Aço Rápido são as indicadas, pois elas suportam bem o atrito e a pressão dos metais. Suas hastes lembram uma flecha e podem ser usadas em marteletes.

Para chapas de aço, cobre, latão, alumínio e PVC, as recomendadas são as brocas escalonadas, que proporcionam uma perfuração rápida e precisa por conta de sua ponta afiada.

Em metais duros, as brocas de cobalto e as brocas de titânio devem ser as escolhidas, principalmente porque são compostas por materiais mais fortes e duradouros. Outra broca que também é adequada para metal é a multimaterial, que, assim como seu nome diz, perfura vários tipos de materiais.

Brocas para vidro

A superfície mais delicada de todas mencionadas é o vidro, que demanda muito mais atenção na compra de brocas. Imagina quebrar toda a estrutura de vidro por usar a broca errada, é um prejuízo e perigoso.

Para evitar acidentes e fazer furos sem rebarbas, use brocas de diamante para perfurações maiores que 1,27 cm de diâmetro, e brocas de diamante de ponta arredondada para furos menores que 1,27 cm. Podem ser utilizadas em azulejos, cerâmicas e porcelanatos e não são indicadas para perfurações em vidros temperados.

