Entenda aqui qual é o modelo de serra elétrica é o melhor investimento para a sua linha de trabalho

Você pesquisou sobre os melhores modelos de serras elétricas, mas está em dúvida sobre como usar cada um? Como são muitos, pode ser difícil de escolher o adequado para o seu trabalho.

Pensando nisso, nós preparamos uma explicação curta sobre a função de cada equipamento, assim você não vai mais ter problemas sobre quais serras elétricas usar em seus projetos. Continue lendo!

Modelos de serras elétricas

O mercado de serras elétricas é bem vasto e você encontra equipamentos para propósitos de uso profissional e doméstico: serras elétricas portáteis, com fio, sem fio, com bateria, o que você precisa tem! Confira abaixo uma lista das serras mais adequadas para cada necessidade.

Serras elétricas para madeira

Para trabalhar com madeira, é fundamental ter uma serra elétrica, pois ela evita que você faça muito esforço braçal e agiliza o trabalho.

Você encontra várias opções de serra para madeira. Algumas podem ser usadas em outros materiais fora a madeira, garantindo mais economia e versatilidade em seu serviço.

Confira as serras elétricas para corte de madeira que selecionamos:

Serra circular para madeira

A serra circular para madeira faz cortes retos em madeira, plástico, alvenaria, acrílico, metais e outros. No entanto, para cada material é usado um disco de serra diferente para uma finalização adequada e melhor acabamento.

Serra circular de bancada e serra de mesa

Essas serras fazem cortes em ângulos retos e com leves inclinações, e ambas têm opção de ajuste de ângulo e são precisas. A diferença entre as duas é que a serra circular de bancada tem apoio de pés e a serra de mesa não, o que facilita o seu transporte. Elas são potentes, de fácil manuseio e indicadas para uso profissional e doméstico.

Serra fita ou serra fita vertical para madeira

A serra fita de bancada executa cortes curvos e retos. O seu grande diferencial é a régua demarcada na base, que auxilia o manuseio do material, a precisão e a finalização do corte. Acompanha base de apoio, diferentemente da circular.

Serra tico tico

A serra tico tico é utilizada para cortes em madeira, alumínio, MDF e outros materiais. Fácil de manusear, esse equipamento auxilia os profissionais a terem mais autonomia e agilidade em seus trabalhos e a atenderem a demanda de mercado.

Serra de broca

A serra de broca realiza cortes rápidos e precisos em madeira e drywall. Essa serra é de fácil manuseio e armazenamento, podendo ser usada profissionalmente ou em casa. Outra vantagem é que a serra de broca faz pouca sujeira e evita desperdício de material. Ela conta com várias velocidades e brocas para diferentes funcionalidades.

Serras elétricas para diversos materiais

Além das serras mencionadas acima, existem outras que são recomendadas para usos específicos em outros materiais.

Serra de corte rápido

A serra de corte rápido é indicada para trabalhos ágeis e precisos em metais, tubulações, cantoneiras, permitindo cortes retos ou de angulações ajustáveis (45° a 90°). Ideal para trabalhos de porte pequeno e médio, por ser um equipamento de fácil manuseio e armazenamento.

Serra fita para carne

A serra fita para carne é usada para cortes de produtos derivados de animais. Para evitar contaminação, a serra fita para carne não é indicada para outros materiais. Além disso, há riscos de danificar o equipamento ao cortar outros tipos de superfícies.

Serra copo

A serra copo realiza cortes circulares em vários materiais, como gesso, madeira, vidro, concreto, metais e alvenaria.

Ela deve ser encaixada em uma furadeira ou parafusadeira e é preciso atentar-se à superfície a ser perfurada, pois há materiais que precisam de tipos de serra copo específicos. Por exemplo, para vidros e porcelanato a serra copo diamantada é a recomendada.

Serra de cortar ferro/alumínio

A serra de cortar ferro, assim como seu nome esclarece, esse tipo de serra é voltado para metais como ferro e alumínio. Ela possui lâminas desenvolvidas especialmente para cortar com precisão e rapidez os metais, além de ter um motor muito potente.

Serra mármore

A serra mármore por conta de sua rotação alta, essa serra consegue cortar materiais rígidos (cerâmica, porcelanato, alvenaria, pedra e granito). Pode ser utilizada em madeira, mas o disco diamantado deve ser trocado para o de tungstênio.

Serra sabre

A serra sabre é indicada para cortes retos e de até 45º em madeira, alvenaria, PVC, metal. Os diferenciais da serra sabre são a rapidez, a precisão e a praticidade do seu manuseio. O formato dessa serra também se destaca, facilitando o armazenamento e o transporte.

Serra Esquadria

A serra esquadria telescópico é a tecnologia empregada ao equipamento, possibilitando cortes com 100% de precisão (linhas de cortes LED) e indicado para uso profissional.

A Serra Manual Meia Esquadria efetua cortes com precisão em madeiras, sancas, rodapés e molduras. É indicada para uso em meio doméstico e pode ser facilmente adaptada para uso profissional.

Serra elétrica x serra manual

Qual é a diferença entre serra elétrica e serra manual? Uma funciona a partir de eletricidade e a outra com a força física. Ambas são muito utilizadas por pessoas que trabalham com marcenaria, instalações elétricas e construção civil.

Um ponto muito importante que você precisa pensar antes de comprar modelos de serras elétricas ou de serras manuais é a procedência dos materiais. A marca e a loja influenciam na qualidade dos equipamentos e no resultado do seu trabalho. Além disso, se acontece algo com o equipamento e você não tem nenhuma garantia ou suporte é uma grande dor de cabeça resolver, não é?

