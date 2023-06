A jardinagem ganhou ainda mais interesse dos brasileiros por conta da pandemia, tanto é que o comércio de plantas ornamentais e flores cresceu 15% e faturou R$10,9 bilhões em 2021. O termo “pais de plantas” entrou em alta e muitas pessoas, mesmo morando em apartamentos, investiram em um lar mais verde.

Essa tendência continua, especialmente com a crescente preocupação com o meio ambiente e com uma alimentação saudável. Além de oferecem alimentos sem agrotóxicos, as hortas garantem economia nos gastos com alimentação.

Para quem trabalha com jardinagem, essa conscientização e mudança de hábitos é uma ótima oportunidade para aumentar a base de clientes.

Se você está interessado em começar a trabalhar com jardinagem profissionalmente, é preciso ter uma variedade de ferramentas para jardinagem. Confira nossa lista para você começar do melhor jeito.

Lista de ferramentas manuais e elétricas para jardim

Essas são as ferramentas essenciais para quem trabalha com jardinagem:

Compre o seu kit ferramentas de jardinagem em uma loja confiável

Quando comprar as ferramentas de jardinagem, escolha uma loja de confiança que venda marcas renomadas. Ao comprar em qualquer lugar, você corre o risco de investir em equipamentos com defeitos e de qualidade duvidosa. Como alguns desses materiais possuem motores e pontas afiadas, isso pode até mesmo ser um risco para a sua segurança.

