Milhares de acidentes ocorrem anualmente em empresas pela falta de uso de Equipamentos de Proteção Individual. Como marido de aluguel, você também está sujeito a riscos

Se você é um marido de aluguel e trabalha como autônomo, sua segurança precisa estar sempre em primeiro lugar. Por isso, os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) são essenciais para o seu trabalho. Com a utilização correta dos equipamentos de proteção, evita-se acidentes de pequenas, médias e grandes proporções.

Veja neste texto quais itens de proteção individual são essenciais para você como marido de aluguel.

Segurança no trabalho como marido de aluguel

Como anda a sua segurança pessoal no trabalho? Você sabe quais EPIs usar para proteção contra acidentes? A escolha desses equipamentos vai depender do tipo de trabalho que você desempenha, mas é muito importante que você não deixe esse investimento em segundo plano. É a sua vida que está em risco!

Segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho da Plataforma SmartLab, uma parceria do MPT (Ministério Público do Trabalho) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2020, 46,9 mil acidentes de trabalho foram registrados, mas somente de trabalhadores com vínculo empregatício regular. Estima-se que esse número seja muito maior.

Não é algo para se brincar, se esses são os números registrados, imagina quantos passam despercebidos? Muitos acidentes podem ser evitados com o uso dos EPIs. Você precisa priorizar a sua segurança em todos os momentos.

Equipamentos de proteção individual

Para evitar qualquer acidente e poder finalizar o dia com segurança, confira os EPIs para marido de aluguel que você precisa carregar sempre:

Óculos de proteção individual – proteção para a região dos olhos que impede que qualquer partícula ou corpo estranho entre em contato;

Botina de segurança – pode ser de solado emborrachado, com bico de ferro, estilo tênis, bota de cano mais alto, dentre outros. Todos têm a função de proteger a região dos pés;

Capacete – protege a região da cabeça evitando contusões ou pequenas descargas elétricas, se o equipamento for qualificado para isso também. Há uma variedade de capacetes para diferentes funções: branco e cinza: engenheiros, mestres de obra, técnicos, encarregados; azul: pedreiros; amarelo: visitantes; verde: serventes, operários, armadores; vermelho: bombeiros; laranja: eletricista; marrom: carpinteiros, visitantes; preto: operador de máquina;

Luva – protege as mãos, que são a parte do corpo que têm contato mais próximo com os equipamentos e o serviço. Lembrando que, para trabalhos em rede elétricas, é necessário o total desligamento da energia e uma luva específica;

Manga ou mangote de proteção – protege a região do braço e do antebraço;

Cinto para trabalhos em alturas – utilizado para trabalhos de manutenção e limpezas em alturas, evitando quedas.

Norma regulamentadora dos equipamentos de proteção individual

Na legislação, há uma norma regulamentadora específica para garantir a segurança do trabalhador, a NR n.º6. Ela regulamenta o uso de equipamentos de proteção individual no ambiente de trabalho, para empregadores e empregados.

De acordo com a norma, os EPIs são dispositivos de uso individual destinados à proteção da segurança e da saúde do trabalhador. Sendo assim, seja qual for o serviço empregado, se há riscos, deve haver, obrigatória e gratuitamente, equipamentos em bom estado.

