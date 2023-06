Para a sua pintura durar mais, você vai precisar seguir algumas orientações e utilizar o fundo preparador de parede

Como fazer a pintura durar mais? Essa é uma pergunta muito fundamental para quem está reformando um ambiente, afinal, esse é um dos últimos passos antes de finalmente visualizar o espaço pronto.

Como você já sabe, essa etapa não é tão simples assim e você precisa ter alguns cuidados para que a pintura fique boa e duradoura. Por exemplo, você não pode deixar faltar o fundo preparador de parede se quiser uma superfície lisa e que ajude a aumentar a duração da tinta.

Pensando nisso, explicamos abaixo o que você precisa saber para a pintura durar mais e o que é o fundo preparador de parede, como aplicá-lo e as marcas disponíveis no mercado. Confira.

O que é o fundo preparador de parede?

Em paredes recém-pintadas é muito comum aparecerem alguns grãos arenosos que insistem em ficar apontando na pintura. Quando isso acontece é um grande estresse, porque são horas dedicadas à pintura para deixar tudo uniforme e bonito. Ainda bem que é possível evitá-los com o produto correto: o fundo preparador de parede.

Além disso, falando em como aumentar a durabilidade da pintura, o fundo preparador de parede é essencial. Ele é um selante que vai proporcionar o melhor acabamento da sua pintura ou texturização. Isso acontece porque o fundo preparador de parede nivela as partículas que causam atritos na aplicação da tinta.

Como aplicar o fundo preparador de parede?

É bem simples, você mesmo pode aplicar, mas o recomendado é contratar um profissional habilitado. Há aplicadores que facilitam o uso e o manuseio do preparador, mas é importante prepará-lo de acordo com rótulo do fabricante. Seguindo bem as instruções, você pode utilizar o próprio rolo de pintura para a aplicação.

O mais difícil é escolher um fundo preparador de parede, pois há grande variedade desse produto. Recomendamos uma das marcas mais bem consolidadas no mercado, a Suvinil.

O fundo preparador de parede à base d’água da marca, além de não deixar cheiro no ambiente, possui uma secagem rápida e acabamento satisfatório. *Para aplicações posteriores indicamos utilizar produtos da mesma marca.

Como fazer a pintura durar mais?

Veja 6 dicas para preparar paredes antes de pintar:

Utilize um bom fundo preparador de parede ou fundo branco

O fundo preparador de parede é uma base que fica entre a superfície e a tinta, ajudando na aderência do produto. Ele veda e protege a penetração de partículas. Identifique a parede e o material adequado para aplicar o produto

Existem vários tipos de revestimento de parede, como gesso, drywall, azulejo, alvenaria, cimento, com texturas, e nem todas as tintas funcionam em todos eles. Por isso, é imprescindível você ir a uma loja com atendentes especializados que auxiliem na compra do material ideal. Faça a preparação da parede

Para preparar a parede, você precisa limpar bem a superfície, sem deixar vestígio de poeira, mofo, gordura ou mancha. Depois, é importante nivelá-la. Caso haja fissuras ou rachaduras, passe uma massa para cobri-las. Claro, não pode faltar a lixa para deixar tudo bem lisinho. Aplique a tinta respeitando a indicação do fabricante

Cada tinta tem uma indicação diferente e você não pode ignorar o rótulo. Por exemplo, nem sempre é indicado pelo fabricante uma segunda aplicação. Isso garante que você aplique a tinta da forma certa, o que ajuda na durabilidade do produto. Efetue a higienização pós-pintura de forma adequada

Essa limpeza tem que ser feita com cuidado para não prejudicar a pintura. Não use produtos de limpeza, exceto os que são recomendados pelo fabricante, e passe um pano úmido com água regularmente. Nunca aplique uma tinta sobre a outra sem a preparação adequada

Apesar de ser mais fácil apenas pintar por cima, você precisa preparar a parede. A preparação proporciona um acabamento liso, sem desníveis, bolhas e sujeiras. Em muitos casos, você vai ter que tirar as camadas antigas com uma espátula e depois realizar o processo de preparação do item 3.

Onde comprar fundo preparador de parede?

Na Super Pro Atacado, você encontra tudo o que é necessário para uma excelente pintura! São mais de 25 mil itens no portfólio de ferramentas, ferragens, máquinas, equipamentos e acessórios para pintura.

O custo-benefício dos produtos é ótimo, você garante as melhores marcas com preços acessíveis e ainda conta com um atendimento excelente de nossos colaboradores, que ajudam a selecionar os materiais corretos para você.

Precisa de equipamentos, acessórios e materiais para pintura de parede? Visite a Super Pro Atacado mais próxima ou compre pelo site clicando aqui!

Lojas físicas

São José dos Pinhais

Av. Rui Barbosa, 6226 – Afonso Pena – CEP: 83045-350 – Telefone: 41 3405-2800 | Atendimento: Segunda a Sexta: 8h às 21h, Sábados: 8h às 20h, Domingos: 9h às 18h

Curitiba

João Bettega, 2493 – Portão – CEP: 81070-001 – Telefone: 41 3405-2800 | Atendimento: Segunda a sexta: 8h às 20h, Sábados: 8h às 20h, Domingos: 9h às 18:00h