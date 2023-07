Para encontrar a tinta ideal para cada ambiente, algumas perguntas precisam ser respondidas antes. Confira aqui quais são elas

O momento de escolher a tinta ideal para cada ambiente da casa é empolgante. Decidir as cores e acabamentos de cada quarto é muito especial, porque são elas que traduzem a identidade do lugar.

Essa etapa, no entanto, é desafiadora pela quantidade de opções que existem no mercado e por algumas questões que devem ser consideradas na hora de decidir.

Confira aqui nossas dicas para escolher a tinta ideal para cada ambiente da sua casa!

Dicas para escolher a tinta ideal para cada ambiente

De nada adianta amar uma cor para no final o acabamento decepcionar. Por isso, analise algumas questões para fazer a escolha certa:

A tinta é para ambientes internos ou externos?

Existem muitas opções de tintas, de diferentes cores e materiais de fabricação, mas nem todos os tipos são adequados para utilizar em todos os ambientes da casa. Um exemplo de tinta que não funciona muito bem em ambientes externos é a tinta látex, que é indicada para áreas com pouca umidade porque tem baixa impermeabilidade.

O ambiente tem exposição à umidade e ao sol?

Algumas tintas não possuem alta impermeabilidade. A exposição ao sol e à umidade poderão danificar todo o acabamento e será necessário remover toda a tinta e pintar novamente.

O local tem muito tráfego de pessoas ou animais domésticos?

Nesses casos, é ideal investir em uma tinta que seja sem cheiro no processo de secagem e de preferência lavável. Em locais com movimento, as pessoas e animais encostam na parede, podendo sujar e engordurar a superfície. Esse raciocínio também vale para quartos de crianças.

Qual é o acabamento desejado?

Há acabamentos foscos, acetinados, brilhantes, semibrilhantes. O fosco disfarça as imperfeições, as brilhantes realçam a textura da parede, e as acetinadas dão um brilho mais discreto.

Depois de respondidas essas perguntas, você só precisa ir até uma loja de confiança e adquirir as cores desejadas. É importante notar que nesses comércios os próprios vendedores ajudam a escolher as tintas certas.

Tinta para áreas internas e áreas externas

Para ajudar ainda mais na escolha de tinta para diferentes ambientes, comentamos sobre alguns tipos de tintas para áreas internas e externas.

Tinta para banheiro: as tintas indicadas para o banheiro possuem ativos diferentes das aplicadas nos outros ambientes da casa. Por ser um lugar muito úmido, mofos, bolores e manchas surgem facilmente.

Diante disso, a Tinta Tetos (aplicação somente no teto) é a mais indicada, já que a maior parte da umidade fica nessa área. Nas paredes, é possível optar por tintas de Proteção Total ou tintas multisuperfícies.

Tinta à base de água: de aplicação simples e com secagem rápida, essa tinta não possui cheiro forte e é fácil de realizar a manutenção e a limpeza do local. Ela tem vários tipos de acabamentos.

Esse tipo de tinta não precisa ser removido para a aplicação de novas fórmulas ou cores, mas indicamos a preparação adequada do ambiente antes de seguir com a troca da cor. Pode ser usada em áreas internas e externas. A acrílica é um exemplo à base de água.

Tinta a óleo: possui particularidades que facilitam a limpeza, a manutenção e dão um acabamento brilhoso. Ela é ótima para impermeabilizar a superfície, podendo ser usada em áreas internas e externas.

No entanto, essa tinta não é indicada para aplicação em camada de tinta óleo que já esteja no local; a forma correta é a retirada de toda a camada para depois fazer a aplicação da nova. Diferentemente da tinta à base d’água, a tinta a óleo tem um cheiro forte e demora mais para secar, mas tem uma durabilidade maior.

Gesso e Drywall: a tinta para pintura de gessos e drywalls é um produto que dispensa preparação para aplicação. A única preocupação com este tipo de material é com o combate aos mofos, umidade, e manchas decorrentes de infiltrações, mas há tintas específicas no mercado que protegem essas superfícies da umidade.

Tinta para piso: opte por um produto antiderrapante, que tenha boa cobertura e acabamento. Por constantemente ter contatos abrasivos, este material precisa contar com ativos e qualidade de fabricação que ultrapassam a sofisticação avaliada apenas pela cor, sendo necessário considerar em qual tipo de piso a tinta será aplicada.

Dicas para a preparação do ambiente

Antes da aplicação de qualquer camada de tinta, é necessário fazer a preparação do local.

Primeiro, você precisa verificar se a tinta escolhida permite a pintura em superfícies já pintadas. Caso contrário, retire toda camada antiga.

Segundo, passe um fundo preparador de tinta para parede ou piso, uma tinta fundo branco ou um seca rápido. Eles nivelam a superfície, vedam pequenas fissuras e rachaduras, e impedem a penetração de sujeira na tinta.

Quais materiais usar para a aplicação da tinta?

Sem o material adequado para aplicar a tinta, a pintura poderá ter resultado decepcionante. Os mais populares são:

Pistola aerográfica: para pequenos trabalhos, finalização e acabamentos;

Pistola de pintura elétrica e pistola profissional: para locais que exigem grande quantidade de produto e um trabalho de finalização mais rápida;

Rolo de pintura: para trabalhos manuais, que proporcionam um melhor acabamento;

Pincéis de pintura: para melhorar o acabamento em cantos, rodapés e beirais de janelas;

Forro para o chão: papel kraft, lona plástica ou jornal, aqui vale tudo para proteger o seu piso;

Bandeja para pintura: para auxiliar na dosagem e quantidade de produto a ser utilizado, evitando desperdício.

