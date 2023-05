O uso de energia solar pode ser um grande diferencial na hora de vender o seu imóvel. Entenda melhor sobre o assunto neste artigo!

O crescimento do uso de energia solar está diretamente relacionado com os diversos benefícios econômicos e ambientais que essa tecnologia é capaz de proporcionar.

Para a natureza, o baixo valor de emissão de CO2 em comparação com outros meios de energia é um dos grandes diferenciais, uma vez que por meio das placas fotovoltaicas é possível captar a luz do sol e transformar em energia elétrica.

Para o consumidor, a lista de benefícios envolve baixo custo com a conta de luz, menos poluição, retorno de investimento em 4 anos e a valorização do seu imóvel. Mas, como investir em energia solar pode valorizar a sua casa ou até mesmo o galpão da sua empresa? É sobre isso que vamos falar neste artigo.

Entenda como o uso de energia solar pode agregar diversas vantagens, incluindo a valorização do seu imóvel. Boa leitura!

Como funciona a energia solar?

Antes de saber como a energia solar valoriza o seu imóvel, é importante entender como esse sistema funciona.

A energia solar é captada pelas placas fotovoltaicas, que possuem estruturas capazes de transformar a luz do sol em energia.

Para instalar uma central de energia solar na sua casa, primeiro escolha uma empresa de confiança para executar o projeto, como a Opus Solar.

O projeto detalha quantas placas a residência precisa para conseguir gerar energia, como funciona e qual é o prazo de instalação. Após a instalação das placas, começa então a captação da luz solar, que será transformada em energia.

É comum que algumas dúvidas surjam, por exemplo: como as placas captam energia em dias nublados? E é possível ter energia solar mesmo em cidades mais nubladas e frias, como Curitiba?

A resposta para esses questionamentos é bem simples: as placas conseguem captar a energia solar por meio dos raios ultravioleta. Estes raios estão presentes na atmosfera mesmo em dias nublados, em que o sol não aparece. Logo, é possível ter energia solar mesmo em cidades nubladas e mais frias.

As placas apenas não conseguem captar a energia do sol durante a noite, mas isso não significa que no período noturno a casa fique sem iluminação. O sistema de captação de energia solar consegue estocar determinada quantidade para ser usada nesses períodos.

As vantagens da energia solar

Agora que você já entendeu como o sistema de energia solar funciona, conheça quais são suas vantagens e como ela consegue valorizar o seu imóvel.

Economia

O uso de energia solar consegue reduzir o valor da conta de luz em até 95%. Ao utilizar essa tecnologia na sua casa, você deixa de usar a energia das companhias elétricas, não precisando arcar com custos mensais.

Nesse caso, o único gasto que você terá será da taxa mínima mensal. Esse valor, quando comparado com o valor pago mensalmente em uma casa que não conta com sistema de energia solar, é mais baixo e econômico.

Além disso, vale colocar na balança que, quando todo o sistema de captação de energia já estiver quitado, o valor da taxa mínima será o único gasto que você terá para obter energia em casa.

Sustentabilidade

A sustentabilidade é um dos pontos que mais chama atenção dos consumidores nos últimos anos. A energia solar é uma fonte de energia limpa e renovável.

Apesar de precisar de bastante energia elétrica para a fabricação das placas, o sistema de energia solar consegue compensar esse uso em até 20x, gerando energia limpa.

Tal método de captação de energia é capaz de reduzir consideravelmente a emissão de CO2 no planeta, diminuindo a poluição e contribuindo para diversos aspectos na natureza.

Funcionamento em locais isolados

O uso da energia solar não precisa de cabeamentos ligados a rede para que a luz possa ser gerada.

Esse método de captação possui um sistema próprio, capaz de gerar energia individualizada para cada residência por meio da emissão dos raios ultravioleta. Ou seja: até mesmo os locais mais isolados, como sítios e fazendas, podem contar com um sistema econômico de energia solar.

Como a energia solar valoriza seu imóvel

Tenha em mente que todos esses pontos são capazes de gerar uma grande valorização do seu imóvel, e contar com um sistema de energia solar pode contribuir para que diferentes públicos possam ter interesse na sua casa. Entenda!

Públicos diferentes

Diferentes tipos de pessoas podem se interessar pela sua casa. Pessoas que valorizam ações e hábitos sustentáveis podem buscar por lares onde se é possível gerar energia limpa, como o seu.

Por outro lado, pessoas que tenham interesse em diminuir gastos fixos, como a conta de luz, também podem ter um interesse maior pela sua casa.

Valor do investimento agregado

Todo o dinheiro que você investiu na instalação e no sistema de energia solar podem ser acrescidos no valor final da casa.

Supondo que a sua casa vale R$ 300.000,00 e com o projeto de energia solar, instalações e tudo o que o sistema envolve, você gastou R$ 20 mil. Nesse caso, são ao menos R$ 20 mil a mais de valor agregado ao seu imóvel. Isso sem contar outras questões envolvidas na venda de um imóvel, como outros investimentos e valorização da localização.

Ou seja: caso seja seu desejo alugar ou vender o imóvel, além de haver muito mais interesse e buscas pela sua casa, também há aumento no valor agregado. Você pode alugar por um valor mais alto (que pode, inclusive, pagar pela instalação do projeto) ou vender por até mesmo o dobro do que pagou.

São diversos benefícios agregados com o uso de energia solar. E não somente para a valorização do imóvel, mas também para o bem-estar do meio ambiente.

Opus Solar: referência máxima para residências e empresas

Se você procura por uma empresa competente para o desenho do projeto e a instalação de placas de energia solar, a Opus Solar é a solução ideal.

Com garantia de instalação e projetos executados em até 10 dias, a empresa garante o melhor serviço, com excelentes condições de compra.

Com parceria com grandes marcas de fornecedores do mercado, seu projeto estará 100% amparado e contará com uma ótima qualidade, tendo um excelente custo-benefício e vida útil. A equipe é composta por engenheiros e profissionais capacitados para a execução da instalação, garantindo um projeto personalizado de acordo com o seu lar e as suas necessidades!

Conheça outros diferenciais da Opus Solar:

Estoque à pronta entrega;

Atendimento direto sem intermediários;

Transporte próprio;

Grandes marcas do mercado parceiras;

Atendimento imediato;

Acompanhamento e gestão da usina (pós-venda)

Venda de serviço, limpeza de módulos, relatório de geração;

Formas de pagamento facilitadas;

Todas as obras possuem seguro de execução e engenharia;

Utilizam os melhores sistemas de acompanhamento e dimensionamento;

Produtos com garantia nacional, homologados e certificados;

Prestadores de serviço certificados pela Opus Solar;

Quer economizar com energia solar e valorizar o seu imóvel? Fale com a Opus Solar e orce um projeto fotovoltaico!