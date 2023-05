É possível gerar energia elétrica a partir da solar em uma cidade muitos dias nublada? Entenda neste artigo

O uso de energia solar é mais comum nos lares de quem deseja gastar menos e preservar o meio ambiente. De acordo com a Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), estima-se que 1,2 milhão de pontos de geração de energia solar já foram espalhados pelo Brasil em 2022.

78,4% dessas conexões vêm das residências, e a tendência é que esse meio de gerar energia se popularize ainda mais. Afinal, esse sistema possui diversas vantagens, tanto nos gastos, quanto no bem-estar da natureza, já que a energia solar não causa impactos como a elétrica gerada de maneira mais tradicional.

Uma dúvida bastante comum é se existe a possibilidade de obter energia solar com toda a capacidade e eficiência das placas fotovoltaicas em cidades nubladas, como é o caso de Curitiba.

Para entender esta questão, é preciso saber como é feita a captação de energia solar. Confira neste artigo tudo o que você precisa saber sobre o assunto!

O que é energia solar?

Você sabe o que é energia solar? O termo faz referência a energia captada do sol.

A energia do sol pode ser dividida em duas categorias:

Energia solar fotovoltaica: é a energia capaz de gerar luz. Essa luminosidade captada, por meio de suas partículas, é usada no processo de geração elétrica.

é a energia capaz de gerar luz. Essa luminosidade captada, por meio de suas partículas, é usada no processo de geração elétrica. Energia solar térmica: energia captada do calor do sol e serve principalmente para aquecimento da água e de ambientes.

Como a energia solar é gerada?

Existem dois sistemas utilizados, o fotovoltaico conectado à rede (On-Grid) e o fotovoltaico isolado dela (Off Grid). A principal diferença entre eles é que o On-Grid trabalha em conjunto com a rede elétrica, enquanto o Off Grid consegue trabalhar sozinho.

Ambos os métodos são muito eficientes, mas visando baratear os custos, a forma mais utilizada é a On-Grid, que requer menos manutenção. Em ambos os casos o processo para captar a energia solar é feito da mesma maneira, por meio dos painéis solares. Eles são compostos por pequenas placas, que juntas formam um painel.

Dentro de cada placa existem unidades menores, chamadas de célula fotovoltaica, que são as responsáveis por transformar a luz solar em energia. Depois de ser gerada a energia solar, ela passa pelo inversor fotovoltaico, que a adapta e direciona.

Além dos painéis solares, é instalado um sistema de geração de energia solar. Este sistema pode incluir baterias, que conseguirão armazenar a energia gerada durante o dia para ser usada à noite.

É possível captar energia solar em Curitiba?

A capital paranaense costuma ter muitos dias frios, nublados e chuvosos, principalmente nas estações mais frias do ano. No entanto, é preciso ter em mente que para se gerar energia solar não é necessário um dia ensolarado.

Você já deve ter ouvido falar sobre a necessidade de usar protetor solar mesmo em dias nublados, não é mesmo? A energia solar é captada por meio da incidência de raios ultravioleta nas placas fotovoltaicas, e não a partir do calor do sol.

Estes raios estão presentes na atmosfera independentemente se o sol aparecer ou não, por isso a necessidade de usar protetor solar diariamente e é assim que as placas conseguem captar e ter energia.

Vantagens da energia solar

É possível usar esse tipo de energia em qualquer região, mas quais os benefícios desse tipo de energia?

Pode-se dizer que as vantagens são diversas. Não somente no seu bolso, mas para o meio ambiente também.

Tenha em mente que a energia solar e sua captação são uma forma limpa e sustentável de obter luminosidade, diminuindo consideravelmente a emissão de CO2 ou o uso da água e impactos ambientais de uma hidrelétrica. Além disso, é importante considerar que esta é uma fonte renovável de energia.

Para o seu bolso, existem diversos benefícios:

Redução de até 95% da conta de luz;

Valorização do imóvel;

Retorno de investimento da estrutura fotovoltaica em até 4 anos;

da estrutura fotovoltaica em até 4 anos; 25 anos de durabilidade das placas fotovoltaicas;

Baixa manutenção.

Opus Solar: referência máxima para residências e empresas

A instalação da estrutura de captação e geração de energia fotovoltaica é um excelente investimento para empresas e residências, mesmo em cidades nubladas e frias como Curitiba.

Se você tem um projeto de Microgeração (casas e usinas até 75kW) e Minigeração (usina superiores a 75kW), conte com o auxílio de uma empresa capacitada para realizar a tarefa: Opus Solar.

Conheça outros diferenciais da Opus Solar:

Estoque à pronta entrega;

Atendimento direto sem intermediários;

Transporte próprio;

Grandes marcas do mercado parceiras;

Atendimento imediato;

Acompanhamento e gestão da usina (pós-venda)

Venda de serviço – limpeza de módulos – relatório de geração;

Formas de pagamento facilitadas;

Todas as obras possuem seguro de execução e engenharia;

Utilizam os melhores sistemas de acompanhamento e dimensionamento;

Produtos com garantia nacional, homologados e certificados;

Prestadores de serviço certificados pela Opus Solar;

Quer economizar com energia solar mesmo em cidades nubladas e frias? Fale com a Opus Solar e orce um projeto fotovoltaico!