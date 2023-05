Conheça neste artigo os principais motivos para você investir em um sistema de energia fotovoltaica

Fontes convencionais de energia elétrica estão mais inviáveis porque os gastos com consumo de luz crescem a cada ano. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), em parceria com o ICS (Instituto Clima e Sociedade), quatro em cada dez brasileiros gastam mais da metade da renda com luz e gás.

O motivo para um gasto tão alto está diretamente relacionado com o custo da energia elétrica brasileira e a crise hídrica. De acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma Cupom Válido, a partir dos dados levantados pela Abrace (Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres), o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de contas de luz mais caras do mundo, perdendo apenas para a Colômbia.

Esse panorama evidencia a necessidade de investir em novas fontes de energia, como a solar. Os sistemas fotovoltaicos são capazes de gerar energia limpa a partir de uma fonte renovável e infinita, o Sol.

Essa característica garante um consumo mais sustentável, assim como gera diversas vantagens financeiras para quem investe.

Para ficar mais claro para você quais são as vantagens de investir em energia solar, trouxemos neste artigo os principais motivos que fazem desse sistema tão vantajoso. Continue a leitura para saber mais.

[h2] Por que investir em energia solar?

Confira as principais razões pelas quais investir em um sistema de placas fotovoltaicas pode ser benéfico a curto, médio e longo prazo.

Redução de custos [h3]

Os gastos com energia elétrica podem consumir grande parte da renda de muitos brasileiros, e a solar é uma grande aliada para diminuir estes custos. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), o uso de um sistema fotovoltaico pode diminuir gastos com energia elétrica em até 95%.

Isso é possível porque o sistema consegue gerar energia para a sua residência de forma autônoma, sem precisar da geração de eletricidade das companhias elétricas. Desta maneira, você não precisa arcar com os mesmos custos que tinha antes.

Os gastos com energia elétrica apenas não são reduzidos a zero porque ainda será necessário arcar com a taxa mínima.

Autoconsumo remoto [h3]

Você sabia que, com um sistema de energia solar, é possível transferir energia de uma residência para outra, sem custos extras?

Imagine que você possui um sistema de placas fotovoltaicas instaladas em uma de suas residências, e esse sistema consegue gerar mais energia do que é necessário para suprir a demanda do local.

Esse valor extra gerado pode ser transferido para uma outra residência, da mesma titularidade. Assim, é possível reduzir custos parcial ou integralmente com a conta de mais de um endereço, dependendo da quantidade de energia extra que for gerada.

Retorno de investimento e durabilidade [h3]

Para ter um sistema de energia fotovoltaico de qualidade na sua casa é preciso investir. Um sistema completo, que inclua projeto, equipamentos e instalação, custa por volta de R$ 7, 5 mil.

No entanto, é preciso ter em mente que esse é um investimento que se paga sozinho. Com a economia gerada com a conta de energia elétrica, é possível quitar o investimento em 4 anos.

Além disso, um sistema de energia solar dura em média 25 anos. Desta maneira, após o período de quitação, você ainda terá um longo período com gastos mínimos de energia.

Energia em áreas isoladas [h3]

Algumas regiões do país, principalmente as mais isoladas, ainda podem sofrer com dificuldade de acesso à energia elétrica.

Nesse cenário, algumas regiões ainda usam geradores a diesel ou a gasolina. Esses geradores podem acabar gerando muita poluição, não sendo uma opção sustentável.

Em contrapartida, uma excelente opção é a energia solar. Ao funcionar a partir da captação dos raios ultravioleta em um sistema off-grid, a emissão de energia é muito mais simples, econômica e sustentável, podendo ser instalada em qualquer região.

Valorização do imóvel [h3]

Com as diversas vantagens garantidas pelo uso de um sistema fotovoltaico, naturalmente aumenta também o interesse por imóveis que contenham essa tecnologia.

De acordo com um estudo realizado pelo Green Build Council Brasil, o uso de energia solar pode valorizar em até 30% os imóveis que contém o sistema de placas.

Essa valorização é gerada pelo aumento do consumo sustentável e pelo interesse na redução de custos. Desta maneira, ao investir em um sistema de energia solar é possível obter diversas vantagens econômicas.

Fonte de energia limpa, renovável e sustentável [h3]

Diferentemente de outras fontes de energia, a energia solar é uma fonte limpa, renovável e sustentável.

Para conseguir gerar luminosidade, o sistema apenas precisa da incidência solar. Nesse quesito, o Brasil é um país bastante privilegiado. De acordo com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o território brasileiro recebe mais de 2.200 horas anuais de insolação. Esse valor corresponde a 15 trilhões de megawatts, o que gera excelente perspectiva.

Por ser uma fonte renovável, as expectativas a longo prazo são positivas, uma vez que fontes como os combustíveis fósseis são limitadas.

Fácil manutenção [h3]

A manutenção dos equipamentos é bastante simples, muitas vezes envolvendo apenas a limpeza das placas para uma melhor absorção da incidência solar.

Na maioria das vezes, a própria chuva se encarrega de fazer a limpeza. No entanto, em determinados momentos pode ser necessário realizar uma manutenção preventiva.

Para a realização da manutenção e vistorias periódicas, você pode se informar com a equipe que realizou a instalação do sistema.

[h4] Opus Solar: referência máxima para residências e empresas

Agora que você já conhece os principais motivos para investir em energia solar, é hora de entender como investir em um sistema de placas fotovoltaicas da melhor maneira. Para isso, é fundamental poder contar com uma empresa de confiança como a Opus Solar.

A Opus Solar atua no mercado de energia solar há alguns anos e possui um time composto por engenheiros e 12 equipes técnicas para a realização da instalação dos projetos. Esta equipe robusta permite a realização dos projetos com agilidade, dentro do período de 10 dias.

Além disso, para garantir que o seu sistema seja duradouro e de qualidade, a Opus Solar conta com o auxílio de parceiros e grandes marcas do mercado, fornecendo sempre os melhores equipamentos para que o abastecimento de energia dure por muitos e muitos anos.

Para ficar ainda melhor, a Opus Solar oferece condições de compra facilitadas. Assim, é possível realizar a instalação de um projeto de excelência que cabe no seu orçamento.

Conheça outros diferenciais da Opus Solar:

Estoque à pronta entrega;

Atendimento direto sem intermediários;

Transporte próprio;

Grandes marcas do mercado parceiras;

Atendimento imediato;

Acompanhamento e gestão da usina (pós-venda)

Venda de serviço – limpeza de módulos – relatório de geração;

Formas de pagamento facilitadas;

Todas as obras possuem seguro de execução e engenharia;

Utilizam os melhores sistemas de acompanhamento e dimensionamento;

Produtos com garantia nacional, homologados e certificados;

Prestadores de serviço certificados pela Opus Solar;

Quer economizar com energia solar e contribuir para a preservação do meio ambiente? Fale com a Opus Solar e orce um projeto fotovoltaico!