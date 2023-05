O valor do investimento em energia solar pode variar conforme o tamanho do projeto e a quantidade de equipamentos necessários. Entenda a média de custos neste artigo!

O investimento em energia solar feito por pessoas físicas em suas residências ainda é um grande tabu para muitos. É comum que as pessoas imaginem que investir em um sistema de energia limpa possa sair muito caro.

Engana-se quem tem esse pensamento. Antigamente, quando ainda não era tão comum a presença desses sistemas, os valores até poderiam extrapolar o orçamento da maioria. No entanto, com a crescente demanda e avanços da tecnologia, esse sistema de captação de energia fica mais acessível.

É preciso ter em mente também que o valor gasto terá um retorno de investimento dentro de 4 anos, considerando a grande economia que o sistema de placas fotovoltaicas pode garantir.

Para explicar esse assunto, trouxemos neste artigo quanto custa energia solar e as principais vantagens. Boa leitura!

Como funciona a energia solar?

A energia solar funciona por meio de um sistema de placas fotovoltaicas, que captam os raios ultravioleta emitidos pelo sol e o transformam em energia limpa.

As placas fotovoltaicas funcionam mesmo em dias nublados, uma vez que elas não precisam da luz direta do sol. Elas apenas não são capazes de captar energia durante a noite. No entanto, isso não significa que o seu lar ficará sem luz. O sistema possui capacidade de armazenar energia, que poderá ser usada durante a noite.

Alguns modelos de sistemas de energia solar não precisam estar ligados a redes convencionais de energia elétrica. Desta maneira, a tecnologia pode ser instalada até mesmo em lugares bastante isolados da civilização, como sítios, chácaras e fazendas.

O que determina o tamanho do projeto e a quantidade de placas necessárias é o tamanho da residência, o quanto de energia ela precisará e a complexidade envolvida na instalação. Por isso, pode existir uma grande variação de valores de um projeto para outro.

Quanto custa um sistema de energia solar residencial?

Para ficar mais detalhado, separamos os valores por preço da placa solar e pelo sistema de energia solar.

Confira uma média de valores destes materiais e serviços.

Quanto custa uma placa fotovoltaica?

Os valores de uma placa fotovoltaica podem variar conforme algumas circunstâncias, como o material e origem de fabricação, assim como a sua capacidade de retenção de energia.

Uma placa solar, de capacidade de 550 watts, pode custar em média R$ 869,90. Isso quer dizer que seu preço gira em torno de R$ 1,58 por watt.

Quanto custa um sistema de energia solar residencial?

O valor de um sistema de energia solar residencial também pode variar. Além das diferenças de material, origem e capacidade de retenção, outro ponto que também influencia neste caso é a empresa escolhida para executar o projeto.

Empresas maiores e mais conhecidas no mercado, como a Opus Solar, podem conseguir valores mais competitivos com os fornecedores, garantindo um melhor valor de aquisição para o cliente final.

Além disso, é preciso considerar que o valor também irá variar conforme a necessidade de geração de energia de cada residência.

Em média, os custos de um projeto de energia solar pequeno para residências com 4 moradores, incluindo o projeto, equipamentos e mão de obra para instalação, são de R$ 7,5 mil.

Vantagens de usar energia solar

Agora você já sabe qual o valor médio para instalação de um sistema de captação de energia solar na sua residência, confira as principais vantagens deste sistema e analise o custo-benefício:

Retorno de investimento e durabilidade

O investimento da instalação do projeto é recuperado em 4 anos, por meio da economia gerada na conta de energia elétrica. Além disso, um sistema de energia solar dura, em média, 25 anos.

Economia

O sistema de energia solar consegue gerar grandes economias com o consumo elétrico, diminuindo em até 95% da conta de luz. Ao optar pela instalação de energia solar na sua residência, o único gasto que você terá por muitos anos será apenas da taxa mínima da companhia elétrica.

Valorização do imóvel

Com rápido retorno e enorme economia de luz, o investimento em um sistema de energia solar valoriza o seu imóvel.

Caso você deseje vender ou alugar sua residência, inclua o valor do investimento no preço final da casa. Considere também a economia com gastos de energia elétrica nesta conta.

Ou seja: você poderá vender o imóvel por um valor bem mais alto do que pagou, tendo um bom lucro para investir novamente.

Além disso, há o beneficio de desconto no Imposto de Venda do Imóvel. Se o proprietário declarar o projeto fotovoltaico como Bens e Serviços, ele pode abater o imposto referente ao projeto quando vender o imóvel.

Fonte de energia limpa e renovável

Neste caso, os ganhos são para todos, incluindo o meio ambiente. O uso de energia solar é uma fonte de energia limpa, renovável e sustentável.

Diferentemente do petróleo, por exemplo, ela é uma fonte que se renova todos os dias e durará por milhões de anos. Essa fonte de energia não gera poluição ao meio ambiente, sendo a opção mais sustentável a longo prazo.

Conte com a Opus Solar para instalar seu sistema de energia solar!

Agora que você já sabe em média quanto custa investir em energia solar, o valor da manutenção e as principais vantagens de optar por essa fonte de energia, é hora de escolher uma boa empresa para realizar o projeto para você.

Com uma equipe de engenheiros e profissionais plenamente capacitados para a instalação do projeto, a Opus Solar garante a entrega do serviço dentro de 10 dias.

Com parcerias com grandes marcas do mercado, a Opus oferece segurança e qualidade nas instalações e nos materiais utilizados. Você pode realizar seu projeto com condições de compra que cabem no seu bolso.

Conheça outros diferenciais da Opus Solar:

Estoque à pronta entrega;

Atendimento direto sem intermediários;

Transporte próprio;

Grandes marcas do mercado parceiras;

Atendimento imediato;

Acompanhamento e gestão da usina (pós-venda)

Venda de serviço, limpeza de módulos, relatório de geração;

Formas de pagamento facilitadas;

Todas as obras possuem seguro de execução e engenharia;

Utilizam os melhores sistemas de acompanhamento e dimensionamento;

Produtos com garantia nacional, homologados e certificados;

Prestadores de serviço certificados pela Opus Solar;

Quer economizar com energia solar e contribuir para a preservação do meio ambiente? Fale com a Opus Solar e orce um projeto fotovoltaico!