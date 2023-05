Instalar uma estrutura de geração de energia solar tem custos com rápido retorno de investimento e ótimo custo-benefício no longo prazo

De acordo com um levantamento realizado pela Solfácil, contar com um sistema de placas fotovoltaicas pode gerar uma economia com gasto de energia de até R$ 97 mil em 10 anos. Em muitos casos, esse número pode representar até 95% menos de custo para utilização de energia elétrica.

Quer saber como essa tecnologia inovadora pode ser tão econômica e quais outras vantagens ela gera? Continue a leitura para saber mais!

Como a energia solar gera tanta economia?

Essa é uma das principais dúvidas de quem está começando agora a aprender sobre o assunto. Diferentemente da energia elétrica fornecida por uma concessionária convencional, que precisa ser paga a cada mês, a energia solar exige um investimento maior uma vez (que precisará de pequenas manutenções periódicas), que se pagará ao longo dos anos e gerará ótimo custo-benefício.

Entender melhor como esse tipo de energia pode gerar tanta economia.

Redução da conta de luz

Quando você opta por instalar um projeto de placas fotovoltaicas para captar luz solar e transformá-la em energia elétrica, os seus gastos com essa conta podem reduzir até 95%. Não é possível atingir 100% porque você ainda precisará arcar com a taxa mínima da conta elétrica. O valor é estipulado pela empresa responsável pelo fornecimento na sua cidade.

Os custos na implementação são do projeto, materiais e instalação da estrutura geradora, produtos e serviços que devem ser fornecidos por uma empresa de credibilidade que forneça garantia, como a Opus Solar.

Em uma simulação resumida do melhor cenário, se você paga uma média de R$ 100 de luz por mês, com a estrutura de energia solar você passa a pagar R$ 5.

Valorização do imóvel

Ao investir em placas fotovoltaicas para obter energia solar, você está valorizando o seu imóvel. Essa é uma tecnologia inovadora, que gera economia e com alta demanda.

Caso um dia você pretenda vender ou alugar o seu imóvel, tenha em mente que ele valerá mais por causa desse investimento que você realizou na geração de energia. Além da economia que você terá com as contas de luz, você ainda poderá ter um retorno de investimento maior caso negocie o imóvel.

Retorno de investimento rápido e grande durabilidade

Apesar da instalação de todo o sistema para a utilização de energia solar não ser barata, ainda há muitas vantagens. Além da possibilidade de condições de pagamento facilitadas que já estão disponíveis hoje em dia, este também é um investimento que se paga ao longo do tempo.

Estima-se que o investimento consiga ser pago (com a economia na conta de energia elétrica) em quatro anos. As placas fotovoltaicas possuem uma vida útil média de 25 anos.

É um investimento que possui um excelente custo-benefício, considerando que haverá pelo menos mais 21 anos de economia na energia

Como escolher uma empresa para instalação de energia solar?

A escolha da empresa que irá realizar este serviço precisa ser feita com cautela. Afinal, este é um grande investimento e que deverá durar por muitos anos.

Na hora de definir o seu fornecedor, considere alguns pontos cruciais:

O fornecedor oferece garantia da qualidade do material e do serviço?

Em quantos dias o projeto pode ser executado?

A empresa possui uma equipe capacitada para executar o serviço?

Os materiais utilizados para a implantação do projeto são de qualidade?

Além disso, pesquise o histórico de credibilidade da empresa e recomendações.

