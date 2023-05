Aprenda quais pontos considerar na hora da escolha e como o termo “órfãos de energia” precisa ser levado a sério na hora da decisão

Em qualquer âmbito da vida é necessário ter cautela durante as tomadas de decisões e na hora de escolher uma empresa de energia solar não é diferente.

Por se tratar de um projeto tão importante, no qual a estrutura deve durar pelo menos 25 anos e trazer diversas vantagens, escolher a empresa que fornecerá o sistema de energia fotovoltaica com cuidado e atenção será fundamental para que esse investimento valha a pena.

Para fazer uma escolha acertada, é fundamental observar diversos aspectos da empresa, que garantirão a qualidade, agilidade e garantia de entrega. Para ajudar a decidir, trouxemos algumas dicas de como escolher uma empresa de energia solar.

Continue a leitura para saber mais.

O que significa o termo “órfãos de energia”?

Antes de você entender quais pontos analisar na hora de escolher uma boa empresa, é importante que você conheça o significado do termo “órfãos de energia”, como ele surgiu e o que ele traz de alerta.

O termo “órfãos de energia” ou “órfãos do solar” surgiu para denominar o fenômeno das pessoas que têm sofrido golpes ao contratar determinadas empresas. Infelizmente, o termo se tornou popular no ramo de energia solar e não é incomum haver histórias de clientes que sofreram prejuízos porque empresas do ramo fecharam ou faliram, por exemplo.

Nesse caso, o principal prejudicado é o cliente, que pode acabar não recebendo o projeto ou não podendo contar com uma garantia estendida, por exemplo.

Sabendo dessas possibilidades, torna-se ainda mais importante saber escolher uma boa empresa de energia solar. Desta maneira, evita-se grandes prejuízos.

Como escolher uma empresa de energia solar?

Agora que você entendeu a necessidade de fazer uma boa escolha, confira os principais pontos que você deve se atentar na hora da decisão.

Equipe qualificada

Contar com uma empresa que tenha equipe qualificada é fundamental para garantir um projeto bem executado.

Desta maneira, além de ter todo o sistema de placas fotovoltaicas bem instaladas e funcionando em perfeito estado, você também garante que, caso haja problema na instalação ou no funcionamento, os profissionais estarão aptos para identificar e traçar um plano para arrumar.

Por isso, na hora de escolher a empresa de energia solar, tente fazer uma visita no local para conferir como a equipe está disposta. Caso não seja possível visitar, ligue para entender melhor a distribuição da equipe.

O ideal é que o time seja composto por engenheiros e equipes de instalação.

Qualidade dos equipamentos

Além de uma boa equipe, é fundamental que a empresa forneça materiais de qualidade para a instalação de todo o projeto.

Para isso, entenda quais são os fornecedores e as principais marcas que a empresa utiliza. Poder contar com materiais de qualidade é importante para garantir a durabilidade do seu sistema fotovoltaico.

A Opus Solar trabalha com grandes nomes do mercado, como a Intelbras.

Prazo de entrega

Para evitar que o fenômeno dos órfãos de energia aconteça com você, escolha empresas que forneçam todo o projeto e instalação do sistema dentro de um curto período.

Evite empresas que não dão uma estimativa ou que prometem um prazo muito longo. Além de demorar e ser frustrante para você, muitas coisas podem acontecer nesse meio tempo que podem interferir na entrega do seu projeto.

Na Opus Solar, todo o levantamento do projeto e montagem do sistema é executado em até 10 dias. Tudo é feito com agilidade e segurança, para que você receba tudo o que contratou o mais rápido possível.

Garantia de entrega

Um curto prazo também é uma garantia da entrega do projeto.

Caso você opte por uma outra empresa que tenha um prazo maior, é importante que o empreendimento forneça um documento assegurando a entrega e garantia do projeto. Desta maneira você ficará seguro de que, mesmo que algo aconteça com a empresa, você estará amparado.

Recomendações

Ter boas recomendações é fundamental para distinguir uma empresa. Para fazer essa identificação, pesquise sempre por boas referências.

Se você tem amigo, familiar ou vizinho que teve experiência com instalação de sistema de energia solar, pergunte como foi e ele recomenda a empresa.

Se você não tiver a recomendação de conhecidos, faça pesquisas na internet. As redes sociais, Reclame Aqui e a própria página do negócio no Google podem ter avaliações para ajudar a entender se é uma boa empresa ou não.

Boas condições de pagamento

Sem dúvidas, as condições de pagamento são sempre algo que chama a atenção dos consumidores. E se não for o ponto principal, é um dos mais importantes na hora da tomada de decisão, afinal, ele afetará diretamente no seu bolso.

Para escolher uma boa empresa, faça orçamentos para ter uma ideia de valores e condições de pagamento. Assim ficará mais fácil de decidir.

No entanto, lembre-se: um bom projeto requer investimento e materiais de qualidade. Nem sempre o mais barato será a melhor opção. Se tiver dúvidas na hora de escolher, use os outros critérios de desempate.

Canais de atendimento

Outro ponto importante é escolher uma empresa que forneça bons e canais de atendimento. Assim será muito mais fácil você conseguir contato quando for preciso.

Se o e-mail for melhor para você, busque empresas que ofereçam esse canal. Se o WhatsApp for mais prático, procure por esse. Na dúvida, busque empresas que garantam mais de um canal de atendimento para facilitar o contato.

Pós-venda

Tão importante quanto o pré-venda, o pós-venda muitas vezes fala muito sobre a empresa.

Uma empresa que tem um bom pós-venda garante que o cliente seja muito bem atendido, mesmo após o período de instalação do projeto. Ao poder contar com um suporte no período posterior, você poderá tirar todas as dúvidas que surgirem com maior facilidade, assim como também conseguirá resolver possíveis problemas com maior rapidez.

Opus Solar: referência máxima para residências e empresas

A Opus Solar é uma empresa do ramo de energia solar que garante eficiência no que faz.

Com anos de experiência e uma equipe muito bem treinada e equipada, seu projeto é planejado por um time de engenheiros bem selecionado. A execução do projeto fica por conta de uma das 12 equipes da empresa, que são ágeis e eficientes.

Dentro do período de 10 dias, você recebe o seu sistema de placas fotovoltaicas instaladas e funcionando para você começar a economizar com a conta de luz.

Conheça outros diferenciais da Opus Solar:

Estoque à pronta entrega;

Atendimento direto sem intermediários;

Transporte próprio;

Grandes marcas do mercado parceiras;

Atendimento imediato;

Acompanhamento e gestão da usina (pós-venda)

Venda de serviço, limpeza de módulos, relatório de geração;

Formas de pagamento facilitadas;

Todas as obras possuem seguro de execução e engenharia;

Utilizam os melhores sistemas de acompanhamento e dimensionamento;

Produtos com garantia nacional, homologados e certificados;

Prestadores de serviço certificados pela Opus Solar;

Quer economizar com energia solar contratando uma referência máxima no mercado? Fale com a Opus Solar e orce um projeto fotovoltaico!