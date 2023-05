Transferir energia solar para outra residência ou empresa é útil para quem quer usar a tecnologia, mas não pode instalar o sistema diretamente na propriedade. Entenda melhor neste artigo!

O autoconsumo remoto é um facilitador de captação de energia solar, possibilitando transferir energia solar para outra residência, desde que seja da mesma titularidade.

Em 2012, a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) criou a Resolução Normativa 482. Esse documento regulariza o autoconsumo remoto, que permite realizar o compartilhamento dos créditos de energia entre dois imóveis diferentes, desde que ambos sejam de posse do mesmo dono.

O uso dessa tecnologia pode ser muito benéfico para quem deseja utilizar a energia solar, mas possui determinadas restrições. Entenda neste artigo como funciona a transferência de energia solar para outra residência!

O que é autoconsumo remoto?

O método de autoconsumo remoto possibilita que o excedente gerado pelo sistema de placas fotovoltaicas seja utilizado em outro local.

Para ficar mais claro, imagine a situação: você possui uma residência ou empresa que utiliza energia solar. Neste local, a energia gerada pelas placas sempre excede o valor que é preciso para suprir as necessidades daquele ambiente.

Este valor que excedeu pode ser usado, dentro de um período de 60 meses, em outra residência ou empresa para suprir os gastos parciais ou integrais, dependendo do consumo de energia elétrica.

Para ser considerado autoconsumo remoto, a transferência dos créditos deve ser de um imóvel/empresa para outro. Para que este sistema funcione, as placas precisam estar conectadas no sistema on-grid.

O sistema on-grid garante que as placas permaneçam conectadas à rede de distribuição das concessionárias. Ou seja: em momentos em que não há produção de energia, como nos períodos noturnos, é possível utilizar da distribuidora. Nos casos de autoconsumo remoto, usam-se os créditos de energia.

Vantagens do autoconsumo remoto

Entenda as principais vantagens de utilizar esse método.

Economia

O sistema de captação de energia solar é bastante econômico e garante muitas vantagens para o consumidor. Os gastos com energia elétrica podem ser reduzidos em até 95%, e o retorno de investimento da instalação da estrutura é de apenas 4 anos.

Investir nesse sistema é muito vantajoso, uma vez que você não terá gastos com o primeiro local e ainda poderá diminuir os gastos da segunda residência. Caso você não queira utilizar esses créditos em outra residência, é possível usá-los no primeiro local, principalmente nas épocas de maior consumo energético, como verão e inverno.

Sustentabilidade

O uso de energia solar e autoconsumo remoto é bastante vantajoso para o meio ambiente. O sistema utiliza a luz do sol, uma fonte de energia limpa e renovável, diferentemente das usinas termelétricas, que necessitam da queima de carvão mineral.

Por não precisar da queima de combustíveis fósseis para seu funcionamento, a energia solar diminui a emissão de carbono na atmosfera, contribuindo para um estilo de vida mais sustentável.

Como transferir energia solar de uma residência para outra?

Para utilizar o autoconsumo remoto, é preciso que ambos os imóveis tenham a mesma titularidade na conta de energia. Desta maneira, será possível instalar o sistema de energia solar e realizar a compensação dos créditos.

No entanto, é preciso ficar atento. Uma empresa com titularidade de CNPJ não pode transferir créditos para uma residência com titularidade de CPF, e vice-versa. Ou seja, CNPJ só pode transferir para o mesmo CNPJ, e CPF só pode transferir para o mesmo CPF.

Além disso, o autoconsumo funciona como uma compensação de créditos. Quando a produção de energia gerada pelos painéis fotovoltaicos for maior do que o necessário, os créditos poderão ser usados em períodos de baixa luminosidade, como durante a noite e em dias de chuva.

Ainda, para que o autoconsumo remoto seja possível, é necessário que ambos os locais que passaram por esse processo estejam localizados dentro da área autorizada pela distribuidora.

Agora que você já sabe melhor o que é autoconsumo remoto e como transferir energia solar para outra residência, que tal começar a utilizar esse sistema?

Além de ser muito vantajoso financeiramente, utilizar a energia solar também diminui a poluição gerada. Ainda, ao utilizar as placas fotovoltaicas para produção de luz você valoriza o seu imóvel e tem um excelente retorno de investimento.

Para isso, lembre-se: escolher uma empresa de confiança é fundamental para garantir a entrega do projeto com excelência.

