O uso de energia solar pode ser benéfico para o bolso do consumidor e para o meio ambiente, uma vez que é uma fonte renovável e limpa

Você contabiliza o quanto gasta com energia elétrica em um ano? Se a resposta é não, saiba que pode parecer pouco por mês, mas não é. Quando colocados na ponta do lápis, esses gastos que você pode nem perceber estão consumindo boa parte do seu dinheiro. E não é somente no seu bolso que o alto consumo de energia elétrica convencional causa impactos.

De acordo com um relatório da firma inglesa de pesquisas Ember, em 2021, as emissões do setor elétrico aumentaram 5% no primeiro semestre em relação ao período pré-pandemia, em 2019. Em um contexto ambiental, esse crescimento pode gerar impactos significativos na missão de reduzir emissões de carbono e a utilização da água para fins energéticos.

Diante desse cenário alarmante, o uso da energia solar em residências e empresas está sendo mais demandado, uma vez que é fonte limpa e renovável, excelente notícia para a preservação da natureza e das suas finanças. Se você ainda não conhece as vantagens da energia solar para o consumidor, continue a leitura.

Vantagens da energia solar

Confira as principais vantagens financeiras e ambientais da energia solar:

Recurso renovável e sustentável

Combustíveis fósseis como os derivados do petróleo trazem diversos malefícios para o meio ambiente. A queima dessas substâncias e a liberação dos gases contribui para a poluição e efeito estufa. Além disso, demanda estruturas bilionárias para extração, refinamento e transporte e é um recurso escasso: quanto menos petróleo houver, mais caro ele é e mais conflitos geopolíticos ele gera.

Em contrapartida, a energia solar é uma fonte renovável e inesgotável. Dentre as principais fontes de energia limpas, ela é a mais previsível e a melhor alternativa para reduzir emissão de carbono, a poluição no ar, e a preservar os recursos naturais do planeta.

Economia a longo prazo

O uso de energia solar é muito vantajoso do ponto de vista econômico. Estima-se que uma placa solar dure em média 25 anos, enquanto a expectativa de retorno do investimento é de quatro anos.

Ou seja: é possível pagar os custos do investimento na instalação da estrutura solar com a economia de energia feita em 4 anos e ter mais 21 anos de energia mais barata, limpa e renovável.

Outras vantagens financeiras da energia solar [h4]

A estrutura de captação e geração garante a valorização do seu imóvel para uma possível venda ou locação;

Existe a possibilidade de consumo remoto de energia. O excesso de produção em uma residência pode ser transferido para consumo de outra, desde que ambas sejam da mesma titularidade.

Com a utilização da estrutura da Opus Solar, referência máxima no setor, é possível uma economia de até 95% com custos em energia solar.

Fácil instalação

A instalação de todo o material necessário para a utilização de energia solar é considerada simples e rápida, desde que feita por uma empresa séria. Assim como qualquer trabalho, exige mão de obra qualificada, por isso é importante contar com o auxílio de um fornecedor com experiência no mercado.

Na Opus Solar, há uma equipe de 3 engenheiros que acompanham a obra, dimensionam o produto, fazem a foto aérea e desenvolvem o projeto, além de 12 equipes de instalação.

O cliente tem a segurança de que vai receber o equipamento de maneira rápida e ter a instalação completa em no máximo 10 dias úteis, pois os produtos existem à pronta entrega e há garantia que seu projeto seja entregue conforme a necessidade de cada projeto.

Essa rapidez e credibilidade no segmento de energia solar é um grande diferencial, pois esse mercado sofre com um fenômeno chamado “órfãos de energia solar” : clientes que compram os equipamentos e contratam a instalação de empresas que fecham ou aplicam golpes.

Instalação em locais isolados

Imagine uma casa de campo bem isolada de tudo e de todos, onde existe a dificuldade, inclusive, de chegar a energia elétrica convencional. Para esses casos, é possível optar por um sistema com baterias, tornando-se autônomo com sua própria geração.

A energia solar pode ser uma excelente aliada. Além da economia com a conta de luz (que você precisaria pagar um valor mínimo mesmo sem usar), a mesma pode ser instalada em qualquer região, pois precisa somente da luz do sol.

Opus Solar: referência máxima para residências e empresas

A instalação da estrutura de captação e geração de energia fotovoltaica é um excelente investimento para empresas e residências. Se você tem um projeto de Microgeração (casas e usinas até 75kw) e Minigeração (usina superiores a 75kw), conte com o auxílio de uma empresa capacitada para realizar a tarefa: Opus Solar.

Conheça outros diferenciais da Opus Solar:

Estoque para pronta-entrega;

Atendimento direto sem intermediários;

Transporte próprio;

Grandes marcas do mercado parceiras;

Atendimento imediato;

Acompanhamento e gestão da usina (pós-venda)

Venda de serviço – limpeza de módulos – relatório de geração;

Formas de pagamento facilitadas;

Todas as obras possuem seguro de execução e engenharia;

Utilizam os melhores sistemas de acompanhamento e dimensionamento;

Produtos com garantia nacional, homologados e certificados;

Prestadores de serviço certificados pela Opus Solar;

Quer economizar com energia solar e contribuir para a preservação do meio ambiente?