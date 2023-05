No mercado de energia solar existem vários modelos de placas fotovoltaicas para garantir a eficiência deste serviço. Conheça as principais opções disponíveis no mercado!

Cresce o número de pessoas abrindo mão da energia elétrica convencional para investir em uma fonte de energia limpa e renovável, como a solar. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar, o número de instalações de painéis fotovoltaicos para captação de energia solar aumentou 70% em 2020, em comparação com 2019.

Essa estatística mostra como esse é um mercado que está crescendo com rapidez. Não somente pela economia financeira que ele pode trazer, uma vez que os gastos com conta elétrica caem até 95%, mas também por ser uma fonte de energia limpa, que não gera danos ao meio ambiente.

Com a alta de demanda, existe uma vasta gama de placas capazes de gerar a captação de energia solar. Cada modelo possui alta eficiência, mas com características diferentes. Se você pretende investir nessa tecnologia no seu lar ou empresa, é importante também conhecer os diferentes tipos de painéis solares.

Para isso, continue neste artigo. Aqui você confere tudo o que precisa saber sobre o assunto. Boa leitura!

Tipos de painéis solares

Confira os principais tipos de painéis solares presentes no mercado.

Fotovoltaico de silício monocristalino

Este é um dos principais modelos de painéis, considerado líder de mercado. Os painéis de silício monocristalino são muito eficientes em comparação com outros materiais, podendo gerar mais 21% de economia.

As placas são feitas de cristais distribuídos em módulos feitos de Mono Perc. Isso significa que o material passa por um refinamento mais robusto, característica que garante maior transparência e alinhamento do cristal, gerando maior economia.

Células fotovoltaicas orgânicas (OPV)

Os painéis feitos com células fotovoltaicas orgânicas são comumente chamados de OPV. Neste caso, as placas passam por um processo conhecido por Roll to Roll, o que aumenta a sua eficiência, atingindo até 11% de redução.

Nas placas fotovoltaicas, a transparência importa muito. Nas placas de OPV, as células que compõem o material são compostas por polímeros semelhantes ao plástico. Elas são produzidas por meio de técnicas de eletrônica orgânica.

A impressão das células nas placas acontece em um material flexível, que gera maior transparência e eficiência para o material. Além disso, por meio da mescla de moléculas orgânicas aos compostos sintéticos é possível favorecer a absorção da luz.

Fotovoltaico de silício policristalino

Outra opção bastante encontrada no mercado e que pode ser considerada uma das principais concorrentes do rei do mercado (painéis monocristalinos) é o fotovoltaico de silício policristalino.

Neste modelo, é possível atingir 18% de sua capacidade. Apesar de possuir uma capacidade ligeiramente menor que os painéis monocristalinos, essa pode ser uma ótima opção para quem busca um bom custo-benefício, pois essa opção acaba saindo mais em conta.

Filme fino

Uma outra opção que também está disponível no mercado é o filme fino. No entanto, oferece uma eficiência um pouco menor, variando entre 7 e 13%.

Como escolher um fornecedor de placas solares?

Existem diferentes tipos de painéis solares. Para identificar qual é o melhor modelo para a sua casa, é fundamental contratar uma equipe capacitada para executar o projeto.

A Opus Solar conta com um time de engenheiros e equipes plenamente capacitadas para executar o serviço, desde o levantamento do projeto até a etapa final de implantação na sua residência, em até 10 dias.

A empresa conta com a parceria de marcas de materiais renomados e de alta qualidade, garantindo a segurança que você precisa para ter um projeto eficiente e duradouro.

Se você está pensando em começar um projeto de energia solar na sua casa, fale com a Opus Solar. Além da implantação rápida do projeto, a Opus oferece garantia do serviço e condições de compra facilitadas.

Comece a gerar energia limpa, sem poluir o meio ambiente e economizando até 95% dos gastos com energia.

Conheça outros diferenciais da Opus Solar:

Estoque para pronta-entrega;

Atendimento direto sem intermediários;

Transporte próprio;

Grandes marcas do mercado parceiras;

Atendimento imediato;

Acompanhamento e gestão da usina (pós-venda)

Venda de serviço – limpeza de módulos – relatório de geração;

Formas de pagamento facilitadas;

Todas as obras possuem seguro de execução e engenharia;

Utilizam os melhores sistemas de acompanhamento e dimensionamento;

Produtos com garantia nacional, homologados e certificados;

Prestadores de serviço certificados pela Opus Solar;

Quer escolher as melhores placas fotovoltaicas e economizar com energia solar? Fale com a Opus Solar e orce um projeto!