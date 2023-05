A Opus Solar é uma empresa que fornece estruturas para captar energia solar de maneira econômica e sustentável

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), houve um aumento de 82% na tarifa residencial nos últimos 10 anos. Para se ter uma ideia, o custo de megawatt/hora era R$ 340 em 2011. Em 2021, o valor passou a ser aproximadamente R$ 622.

Por outro lado, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) informou que a energia solar já é responsável por trazer mais de R$ 78,5 bilhões de novos investimentos e o setor já evitou a emissão de 20,8 milhões de toneladas de CO 2 nas etapas de geração de eletricidade.

O impacto desses gastos é alarmante e demonstra a necessidade de investimento em energia limpa e renovável, como a solar.

A energia solar possibilita a economia de até 95% na conta de luz. Essa alternativa é uma solução clara e eficiente para residências e empresas, onde o valor investido na aquisição da estrutura de captação e geração é recuperada em quatro anos.

O investimento em energia solar também é uma forma de proteção contra aumentos em conta de luz, inflação, apagões, crise hídrica e qualquer outro fator externo.

Esse panorama promissor estimulou a criação da Opus Solar, empresa comprometida com o meio ambiente e com seus clientes, ajudando a tornar os lares e empresas mais econômicos e sustentáveis. Conheça melhor o negócio neste artigo.

Opus Solar

Diante de circunstâncias em que a energia solar era oferecida majoritariamente para empresas, a Opus Solar foi criada com o objetivo de popularizar essa tecnologia para o público final também.

A empresa oferece economia e excelente custo-benefício na geração de energia limpa com equipamentos de alta performance, e que atendam a realidade de cada cliente, independentemente do tamanho do projeto.

Opus Solar – Um mundo para todas as gerações

Equipe Opus Solar

Os idealizadores da empresa também notaram a escassez de negócios nesse segmento que prezam a qualidade e pelo bom atendimento, com garantia do serviço prestado.

Para atender essa demanda, a empresa conta com três engenheiros que fornecem o acompanhamento da obra, dimensionamento do produto, fotos aéreas e o projeto completo.

Para a instalação, a empresa possui 12 equipes, o que garante maior velocidade de manejo para os projetos.

O domínio técnico apresentado pela equipe de especialistas é somado a uma sólida experiência de mercado, solucionando a necessidade de cada projeto com praticidade e velocidade.

Sinta-se à vontade em contar sempre com nosso time de atendimento antes, durante e após a instalação da estrutura de painéis fotovoltaicos.

Garantia e segurança

A Opus garante a qualidade e segurança de que o projeto será entregue em perfeito estado e a instalação é feita de maneira rápida, em até 10 dias úteis.

A empresa busca as principais tecnologias, novidades e produtos das principais marcas e modelos de equipamentos fotovoltaicos (dentre elas a Intelbras), o que facilita a instalação e garante ao cliente um excepcional resultado.

A Opus Solar fornece kits de energia com excelência, eficiência, agilidade e transparência em todo o Brasil.

Opus Solar – Rumo a um mundo sustentável

Opus Solar: referência máxima para residências e empresas

A Opus Solar é uma das principais empresas no ramo de energia solar e possui como principais diferenciais:

Garantia de entrega;

Projetos desde pequena e microescala, até usinas;

Equipe técnica;

Estoque à pronta entrega;

Atendimento direto sem intermediários;

Transporte próprio;

Grandes marcas do mercado parceiras;

Atendimento imediato;

Acompanhamento e gestão da usina no pós-venda;

Formas de pagamento facilitadas;

Todas as obras possuem seguro de execução e engenharia;

Utilizam os melhores sistemas de acompanhamento e dimensionamento;

Produtos com garantia nacional, homologados e certificados;

Prestadores de serviço certificados pela Opus Solar.

Serviços de instalação de:

Módulo solar para residencial;

Placa solar;

Inversores;

Inversor string;

Microinversor;

Inversor híbrido;

Inversor off grid;

Inversor zero grid.

Quer economizar com energia solar e contribuir para a preservação do meio ambiente? Fale com a Opus Solar e orce um projeto fotovoltaico!