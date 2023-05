O beach clube residencial traz mais conforto, comodidade e qualidade de vida para os moradores de cidades urbanas

Quem nunca sonhou em morar de frente para a praia, mas não teve a oportunidade? Agora, com um novo conceito de moradia surgindo, é possível fazer uma caminhada com os pés na areia após o expediente, até mesmo para quem mora em grandes centros urbanos fora do litoral.

A chegada do conceito de beach clube residencial tem movimentado o setor imobiliário e promete maior qualidade de vida para os moradores. Esse tipo de condomínio ainda é bastante novo no Brasil, e quem conhece se apaixona e não perde a oportunidade.

Quer conhecer melhor este conceito de moradia? Então continue a leitura!

O que é beach clube residencial?

O beach clube residencial é um novo conceito de moradia que chegou para conquistar os corações amantes da natureza.

Nesse modelo de condomínio há, além das atrações normais (como academia, salões de festas e parquinhos), praias artificiais com areia e água salgada. O modelo consiste em uma piscina com ondas, que imitam a água do mar.

Essa opção de moradia ainda é bastante nova no país, mas está ganhando espaço no mercado imobiliário. Construtoras que oferecem esse tipo de empreendimento são consideradas pioneiras e inovadoras.

Essas novas atrações oferecidas em condomínio valorizam o imóvel e geram bem-estar para todos que vivem no local.

Os empreendimentos Lyx oferecerem o conceito de beach clube residencial em condições acessíveis | Foto: Divulgação

Benefícios de se viver em um beach clube residencial

Viver em um beach clube residencial pode ser muito benéfico para toda a família. Entenda as vantagens abaixo!

Qualidade de vida

A possibilidade de ter contato com água salgada e a areia da praia, mesmo em dias comuns, pode ser muito benéfico para a saúde.

Este contato é capaz de diminuir o estresse e aumentar a liberação de hormônios que geram bem-estar. Tendo essa facilidade dentro do seu próprio condomínio, você pode descer para relaxar a hora que quiser.

Deu uma pausa no trabalho após uma reunião estressante? Você pode descer para molhar os pés. Teve um dia difícil e só quer relaxar? Você pode sentar-se na areia e relaxar com um bom drink.

Ainda, é uma ótima opção para famílias com crianças. É um espaço controlado com total – segurança para deixar os filhos livres;

Contato com a natureza

Mesmo que a praia seja artificial, o conceito de beach clube residencial pode contribuir para aumentar o contato com a natureza, mesmo para as pessoas que moram longe de grandes pontos naturais.

Ao ter acesso a um beach clube, é possível tomar sol na areia, entrar em contato com a água salgada, renovar as energias e respirar ar puro.

Para as crianças que possuem contato com a natureza somente em período de férias pode ser ainda melhor. Desta maneira elas podem se divertir, sujar-se na areia, criar anticorpos e ser muito mais alegres e saudáveis.

Economia com lazer

Ao ter acesso a esse tipo de entretenimento dentro do seu próprio condomínio, você também consegue economizar uma boa quantia com lazer.

Imagine que nos dias quentes de verão você precisava pagar para ir em um parque aquático para se refrescar. Com esse novo conceito, é possível relaxar na beira da praia artificial na sua própria casa.

Valorização do imóvel

Mesmo que não seja sua intenção aproveitar o local, ter um imóvel em um beach clube residencial causará uma grande valorização do empreendimento. Além de ser uma novidade, também gera maior interesse nesse tipo de condomínio, fazendo seu dinheiro valer muito mais.

Mais tarde, caso você queira se mudar ou comprar outro apartamento, é possível vender o seu apartamento no beach clube por um valor muito melhor do que o que você pagou.

Condomínios Lyx têm espaços amplos de lazer

Você pensa que beach clube é exclusivo para condomínios de alto padrão? Todos os empreendimentos Lyx oferecerão esse padrão de lazer inovador com praia artificial em condições acessíveis, pelos programas de financiamento Minha Casa, Minha Vida e Cohapar.

Além disso, o padrão Lyx oferece piscina, brinquedoteca, playground, área gourmet, churrasqueira, academia, coworking e espaço pet, algumas das áreas comuns mais procuradas. Tudo para trazer mais comodidade e qualidade de vida para seus moradores.

Todos os apartamentos têm excelente qualidade de construção, infraestrutura moderna e são certificados pelo ISO 9001, PQBP e têm Seguro de Garantia de Entrega (parceria com a Caixa Econômica Federal).

A Lyx já ajudou mais de 19.000 pessoas com os custos reduzidos das parcelas, que estão a partir de R$ 490 mensal e com entrada parcelada em até 84 vezes.

A incorporadora atua em Curitiba e Região, e Porto Alegre e Região.

