Na hora de escolher o melhor condomínio fechado para morar, pense em alguns quesitos para fazer uma boa escolha

A escolha do condomínio fechado ideal para você e sua família irá depender de diversos fatores que fazem parte da rotina familiar. Isso acontece porque o que é bom para outra pessoa, pode não ser bom para você.

Por exemplo: seu amigo recomendou um apartamento incrível em um bairro afastado do centro da cidade. No entanto, você trabalha no centro e precisaria ir todos os dias até lá, perdendo horas com deslocamento.

É preciso escolher a melhor opção colocando na balança os principais pontos do seu dia a dia, assim como é necessário considerar questões financeiras. Para ajudar na escolha da melhor opção, confira as dicas que trouxemos neste artigo!

O que considerar na hora de escolher um condomínio fechado

Rotinas diferentes pedem análises distintas. Para escolher o melhor condomínio fechado para você, considere os pontos abaixo.

Segurança

Com rotinas tão agitadas, é comum que as pessoas prezam muito a segurança. Se você trabalha o dia todo fora e chega tarde da noite, o melhor é optar por um condomínio que tenha boas estratégias para evitar problemas durante a sua ausência.

Na hora de buscar por imóveis, analise quais quesitos de segurança o condomínio adota, como muros de concreto altos, cercas elétricas, câmeras, vigias, tags para carros e chaves eletrônicas.

Lazer

Se você pretende comprar um imóvel para viver por muitos anos nele, é fundamental analisar as opções de lazer que o condomínio oferece. Se você gosta de reunir os amigos com frequência, observe quais comodidades o condomínio oferece para isso. Uma churrasqueira ou salão de festas com utensílios inclusos são ótimas opções.

No entanto, observe outros pontos da sua rotina que você gostaria de conseguir fazer dentro do condomínio mesmo.

Se você pratica atividade física, muitos condomínios oferecem academias bem equipadas ou espaços para caminhadas e corridas. Se você gosta de passar o final de semana tomando sol ou praticando natação, escolher um condomínio com piscina é essencial. Existem opções hoje em dia que oferecem um conceito de praia artificial.

Dimensões

O espaço oferecido pelos apartamentos também é um ponto fundamental para observar. Pense em quantas pessoas vão morar na casa, se a família planeja aumentar, se você gosta de receber visitas com frequência e se você precisa de mais de um banheiro.

Infraestrutura

Digamos que você prefira chuveiro a gás do que o elétrico. O condomínio que você está analisando tem essa comodidade?

Se você gostar de fazer churrasco todos os domingos, o apartamento possui churrasqueira? Se você for morar em uma via muito movimentada, o imóvel possui janelas antirruído? Todos esses pontos precisam ser observados para trazer comodidade para o seu dia a dia.

Área infantil

Morar em condomínios fechados pode ser entediante para as crianças. Afinal, elas só querem um pouco mais de diversão, que muitas vezes, um local pequeno não oferece. Pensando nisso, note quais são as atrações infantis que o condomínio tem: parquinhos, brinquedoteca, piscina ou campos para jogar bola.

O local não precisa oferecer todas essas opções, mas ao menos uma é suficiente para distrair os pequenos, principalmente no período de férias.

Localização

Na hora de definir o condomínio, observe a região em que ele está:

Está com sua estrutura de amenidades consolidada ou está em desenvolvimento?

Possui escolas, hospitais, comércios e outros serviços?

É segura?

Tem fácil acesso aos principais bairros?

Fica próximo a algo que você valoriza, como família ou trabalho?

Pense nesses e outros pontos que sejam pertinentes para a sua rotina: se você gosta de comer pão fresco no café da manhã todos os dias, note se há padarias na região. Se pretende fazer manutenção no carro periodicamente, observe se possui uma mecânica de confiança nas redondezas.

Estabeleça o que mais faz sentido para você e identificar se determinado condomínio atende o que você precisa.

Vale lembrar também que ao comprar um imóvel você está fazendo um investimento, que se valorizará com o tempo. Se você vender o apartamento futuramente, ao escolher bem você pode garantir um bom valor de retorno.

Valores e condições de pagamento

Este é um dos pontos mais importantes na hora de escolher o melhor condomínio fechado. Coloque na balança quais das opções oferecem as melhores condições de pagamento.

Observe quais possuem a opção de financiamento pelo Minha Casa Minha Vida ou pela própria construtora. Identifique se pagar por meio de consórcio vale mais a pena, como funciona o valor de entrada, quais são os juros e condições diferenciadas de pagamento.

A melhor opção de condomínio para você tende a ser aquela que oferece as maiores comodidades para a sua rotina e seu planejamento familiar, aliados às melhores condições de pagamento.

Lyx Engenharia

O programa de habitação é um marco na acessibilidade ao imóvel próprio, e todo o processo fica mais fácil e seguro com uma empresa especialista assessorando a realização do seu sonho.

A construtora Lyx Engenharia permite financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida e facilita o acesso a obras com amplas áreas de lazer, excelente qualidade de construção e infraestrutura moderna. Todos os apartamentos são certificados pelo ISO 9001, PQBP e têm Seguro de Garantia de Entrega (parceria com a Caixa Econômica Federal).

Os empreendimentos da LYX também são escolhidos pela atratividade dos custos reduzidos das parcelas, que estão a partir de R$ 490 e com entrada parcelada em até 84 vezes.

A Lyx já ajudou mais de 19.000 pessoas a realizarem o sonho da casa própria. A incorporadora atua em Curitiba e Região Metropolitana.

