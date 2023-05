É sempre muito bom ouvir as músicas que gostamos durante o dia, mas nada se compara a emoção de escutar ela ao vivo e cantar junto com a banda! Em 2023, Curitiba recebe diversos nomes importantes do meio musical nacional e internacional.

Confira as atrações que se apresentam na capital paranaense neste mês e programe sua agenda:

RED FANG

Quando: 04/05

Onde: Hard Rock Cafe Curitiba

Ingressos: a partir de R$ 120

ROUPA NOVA

Roupa Nova. Foto: Divulgação / Giu Pera

Quando: 04/05

Onde: Teatro Guaíra

Ingressos: esgotados.

ADRIANA CALCANHOTTO

Quando: 05/05

Onde: Teatro Guaíra

Ingresso: a partir de R$ 100.

FÁBIO JR

Foto: Pedro Dimitrow / divulgação.

Quando: 06/05

Onde: Teatro Positivo

Ingresso: esgotado.

CURITIBA COUNTRY FESTIVAL

Chitãozinho e Xororó, Pedro Sampaio, Clayton e Romário, César Menotti e Fabiano, Zezé Di Camargo & Luciano, Alexandre Pires, Yasmin Santos, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Maiara e Maraisa, Hugo & Guilherme, Bruno & Marrone, Dennis e Diego & Victor Hugo.

Quando: 06 e 07/05

Onde: Expotrade

Ingresso: a partir de R$ 54

ROBERTO CARLOS

Roberto Carlos abre show extra em Curitiba após ingressos esgotarem. Foto: Reprodução/Instagram

Quando: 08 e 09/05

Onde: Teatro Positivo

Ingresso: esgotado.

BLACK ALIEN

Quando: 12/05

Onde: Ópera de Arame

Ingresso: a partir de R$ 110.

SIMONE

Quando: 13/05

Onde: Teatro Guaíra

Ingresso: a partir de R$ 200.

PAULA FERNANDES

Quando: 13/05

Onde: Teatro Positivo

Ingresso: a partir de R$ 90.

DIONNE WARWICK

Quando: 19/05

Onde: Teatro Guaíra

Ingresso: a partir de R$ 230.

JOTA QUEST

Foto: divulgação.

Quando: 19/05

Onde: Live Curitiba

Ingresso: a partir de R$ 50.

FESTIVAL COOLRITIBA

O Festival Coolritiba é um dos eventos realizados em maio Foto: Reprodução/Instagram @festivalcoolritiba

Marisa Monte, Gilberto Gil, Sandy, Mano Brown, L7nnon, Alceu Valença, Matue + Teto, Ilusionize, Lagum, KVSH, Liniker, Fresno, Ownboss, Tuyo, Agnes Nunes, Curol, Inndrive, Olivia, Morenno, Thibes & P.A. feat Ma Malczewski, Tangerin e Ticho Looper.

Quando: 20/05

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Ingresso: a partir de R$ 300.

SIMONE MENDES

Quando: 26/05

Onde: Live Curitiba

Ingresso: a partir de R$ 36.

PAULO RICARDO

Quando: 26/05

Onde: Teatro Guaíra

Ingresso: a partir de R$ 90.

MENOS É MAIS

Quando: 27/05

Onde: Expotrade

Ingresso: a partir de R$ 220.

