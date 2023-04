Show do Roberto Carlos em Curitiba: ingressos chegam a R$ 1.500

Roberto Carlos, ídolo da canção latino-americana, se apresentará em uma noite inesquecível, em Curitiba, no dia 09 de maio, terça-feira, às 21h, no Teatro Positivo. As vendas online de ingressos começaram nesta terça-feira (25) às 14h, pelo site da Eventim. Os valores variam de R$ 450,00 a R$ 1.500,00, podendo ser parcelados em até 10x. Em Curitiba, o show tem produção da Cult! Produções e RC Produções.

Exemplo vivo do sucesso mundial da música popular brasileira, com 33 álbuns de carreira lançados, sucessos em português, espanhol, italiano, inglês e em outros idiomas, lançou mais recentemente uma gravação do clássico “Evidências”, sucesso que faz parte da trilha sonora da novela “Travessia”, disponíveis em todas as plataformas digitais.

Roberto Carlos entrou para a lista da revista Global Concert Pulse como um dos 30 artistas de maior público nos Estados Unidos, ao lado de nomes como Elton John, Cher, a banda Kiss e outros grandes nomes da música mundial.

Começou o ano de 2022 reforçando esta posição ao levar sua turnê à 12 das cidades dos Estados Unidos (Miami, Orlando, Atlanta, Nova York, Boston, Washington, Chicago, Los Angeles, El Paso, Dallas, Mc Allen e Houston), atingindo um público de aproximadamente 100 mil pessoas.

No segundo semestre do mesmo ano foi a vez de Roberto Carlos apresentar sua turnê por várias cidades brasileiras além de realizar, na semana dos namorados, o “Projeto Emoções Praia do Forte” na Bahia.



Roberto Carlos iniciou 2023 recebendo o Prêmio United Earth Amazonia pelo conjunto da obra musical que desenvolveu em parceira com Erasmo Carlos onde defendiam a preservação do meio ambiente, da Amazônia e a sustentabilidade do planeta, isso quando temas como estes ainda não estavam em pauta.

Logo em seguida, a bordo do transatlântico MSC Fantasia, foi a vez de participar da 17ª edição do Projeto Emoções em Alto Mar. Tendo lotação esgotada com bastante antecedência além de uma lista de espera com mais de 300 pessoas, consolidou o sucesso desses encontros ao mar.

Prêmios recebidos por Roberto Carlos

– Festival de San Remo (1968);

– 03 Grammy’s;

– 01 Grammy INTERNACIONAL em 1989 como melhor cantor;

– 01 Grammy Latino em 2005 como melhor álbum de musica romântica (Álbum Pra Sempre AO VIVO – Gravado no Pacaembu);

– 01 Grammy Latino em 2006 como melhor álbum de música romântica (Álbum “Roberto Carlos” 2005);

– Lifetime Achivement Award (1991 – concedido aos artistas que por mais tempo têm permanecido no topo do sucesso);

– Latin Music Awards 2006 com a música Detalhes e No Te Apartes de Mi;

– 15 Troféus Imprensa;

– Prêmio Sharp;

– Prêmio Shell;

– Prêmio Multishow de melhor cantor (2002);

– Marcas de Confiança da Readers Digest de melhor cantor (2005 e 2006);

– Prêmio Tim de 2003 e 2006 para citar apenas alguns dos prêmios recebidos.

– Prêmio United Earth Amazônia 2023

Serviço

Data: 09 de maio de 2023 (terça-feira)

Local: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horário: 21h

Ingressos: Os ingressos variam de R$ 450,00 a R$ 1.500,00 de acordo com o setor, lote e modalidade escolhidas;

SETOR AZUL: R$ 750,00 (meia-entrada) – R$ 1.500,00 (inteira)

SETOR AMARELO: R$ 500,00 (meia-entrada) – R$ 1.000,00 (inteira)

SETOR BRANCO: R$ 450,00 (meia-entrada) – R$ 900,00 (inteira)

Vendas: Eventim (https://www.eventim.com.br/artist/roberto-carlos/)

Classificação: menores de 16 anos acompanhado dos pais ou responsável legal

Realização: RC Produções e CULT! Produções

