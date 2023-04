Joss Stone distribui girassóis e surpreende fãs no show em Curitiba

A diva do soul Joss Stone surpreendeu os fãs de Curitiba na noite desta segunda-feira (24), no Teatro Positivo. A incrível apresentação foi calorosa e muito próxima do público. Não poderia ter sido diferente. Afinal, a cantora celebra seus 20 anos de carreira com hits de sucesso escolhidos pelos próprios fãs para esta turnê mundial. Joss mostrou toda potência da sua voz, emocionou o público, distribuiu simpatia e brilhou muito – em alma e figurino.

A cantora britânica animou os curitibanos com os sucessos “You Had Me”, “Super Duper Love”, “Right To Be Wrong”. Também teve baladas em reggae, versões de Aretha Frankin e Anita Baker. Incrível mesmo foi a versão de “Peace of My Heart”, de Janis Joplin, uma de suas inspirações musicais.

Joss Stone abriu o show num lindo vestido em tule branco, frente única, delicado e romântico. E conforme a apresentação evoluiu, Joss mudou de figurino outras duas vezes – vestido e depois macacão coberto por lantejoulas. O auge da apresentação foi quando a cantora, em “Super Duper Love”, surpreendeu o público ao andar pelo teatro. Ela chegou mais próximo dos fãs, levantou coros e deu ‘um pouco de trabalho’ aos seguranças e fotógrafos.

A cantora lembrou com carinho do filho, relembrou histórias da turnê, de uma parceria com um músico de Botswana, Ronnie. Teve até parabéns especial para o baterista da banda, Jonathan Joseph.

Com muita simpatia, Joss agradeceu os fãs por acompanhar seu trabalho. Esboçou várias frases em português e pediu ajuda de um intérprete sempre que possível. “Obrigada por esses 20 anos”, disse a cantora em português.

Diante de uma plateia encantada com a presença da cantora britânica, Joss se despediu de Curitiba cantando “Some Kind of Wonderful”. Ela distribuiu girassóis para o público e foi ovacionada por todo o teatro.

