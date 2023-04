Após vender todos os ingressos da primeira sessão em apenas 48 horas, Roberto Carlos anuncia show extra em Curitiba. O novo show acontece no dia 08 de maio e as vendas de ingressos abrem nesta quinta-feira, às 14h.

A segunda sessão do show de Roberto Carlos em Curitiba será também no Teatro Positivo e os ingressos podem ser comprados diretamente pelo site da Eventim e na bilheteria oficial do teatro.

A primeira data, no dia 09 de maio, já está com as entradas esgotadas. O show na capital tem promoção da CULT! Produções e RC Produções.

Show de Roberto Carlos em Curitiba

Roberto Carlos, ídolo da canção latino-americana, se apresentará em duas noites inesquecíveis, em Curitiba, no Teatro Positivo. Os valores dos ingressos variam de R$ 450,00 a R$ 1.500,00, podendo ser parcelados em até 10x. Em Curitiba, o show tem produção da Cult! Produções e RC Produções.

