Fã é fã, não tem jeito. O show do Foo Fighters em Curitiba é só no dia 7 de setembro, mas desde a noite de quarta-feira uma galera está acampada em frente ao estádio Couto Pereira para garantir a compra de um ingresso para o show da banda de rock comandada pelo ex-baterista do Nirvana Dave Grohl.

Às 10h os ingressos foram vendidos online e os preços variavam entre R$ 220 até perto de mil reais. Mas assim que foram liberados, logo se esgotaram e, agora, resta apenas apelar para a fila. A venda no Couto Pereira será a partir das 12h. Quem comprar pessoalmente deixa de pagar a taxa de administração.

Quem tentou comprar online mais cedo teve que lutar para conseguir. Poucos instantes após a liberação das vendas, os ingressos já tinham esgotado.

Show do Foo Fighters em Curitiba

Quando: 7 de setembro

Horários:

Abertura dos Portões: 16h

Início do show Foo Fighters: 21h

Onde: Estádio Couto Pereira

R. Ubaldino do Amaral, 37, Alto da Glória

Ingressos: a partir de R$ 220,00

