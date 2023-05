Se você é fã de Foo Fighters, mas não conseguiu comprar ingresso para o The Town, esse momento é seu! A banda confirmou um show único em Curitiba, no dia 7 de setembro, no estádio Couto Pereira. Além deles, a apresentação contará na abertura com Garbage e Wet Leg.

Os ingressos iniciam as vendas nesta quinta (4), às 10h no site da Eventim e às 12h na bilheteria oficial (sem taxa de serviço, na bilheteria 2 do Estádio Major Antônio Couto Pereira). Os valores começam em R$ 220.

Um pilar do cenário do rock global desde o lançamento de seu álbum de estreia homônimo em 1995, o Foo Fighters ganhou 15 Grammy, incluindo um recorde de cinco prêmios de Melhor Álbum de Rock. A banda foi incluída no Hall da Fama do Rock & Roll por Paul McCartney em 2021 e continua a lotar arenas e estádios em todo o mundo.

Show do Foo Fighters em Curitiba

Quando: 7 de setembro

Horários:

Abertura dos Portões: 16h

Início do show Foo Fighters: 21h

Onde: Estádio Couto Pereira

R. Ubaldino do Amaral, 37, Alto da Glória

Ingressos: a partir de R$ 220,00

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?