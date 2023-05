Chegou o momento de conhecer horários e palcos das atrações selecionadas especialmente para a 8ª edição 2023 do Warung Day Festival (WDF), que acontece neste sábado (06), na Pedreira Paulo Lemisnki, em Curitiba. Com a chancela e curadoria do Warung, o evento contará com uma mescla de nomes inéditos e consagrados internacionalmente em diversos gêneros, como techno, dance music e deep house.

Entre as atrações definidas para esta edição estão os DJs e produtores internacionais Adriatique (4h set), Anna, Bedouin, Bonobo (DJ set), Camelphat, Chloé Caillet, Dop (live), Vintage Culture, Albuquerque, Blancah, Edu Schwartz & Caco, Eli Iwasa, Enrico & Carmo, Fran Bortolossi, Jessica Brankka, Renato Ratier, Sarah Stenzel e Zac.

“O anúncio do lineup é um momento muito esperado pelo público e, neste ano, teremos artistas com mais tempo de set, melhorando assim a experiência e conexão entre os três palcos”, revela Luís Gustavo Zagonel, diretor de planejamento do WDF. Segundo o empresário, entre os nomes mais solicitados pelo público para se apresentar no festival, estão a dupla de DJs suíços Adriatique, Vintage Culture e Chloé Caillet.

“Não à toa que a festa é conhecida como o ‘Melhor Dia do Ano’. A última edição recebeu mais de três mil estrangeiros, que vieram ao país exclusivamente para prestigiar o festival”, completa o produtor do WDF, Patrik Cornelsen.

Ao todo, serão mais de oito mil metros de área coberta, incluindo bares e estruturas de serviços como área de alimentação, de descanso, guarda-volumes e central de atendimento.

“O cenário inconfundível da Pedreira Paulo Leminski deixa o evento ainda mais especial. Cercado de vegetação, o local é um dos mais tradicionais espaços para shows do Brasil”, afirma Patrik, que reforça que o evento, desde a primeira edição, foi criado para transmitir a mesma magia do “templo” da música eletrônica sediado em uma das mais badaladas praias de Santa Catarina.

Line up e palcos da 8ª edição do Warung Day Festival:

Warung Stage

13h Fran Bortolossi

15h Vintage Culture

17h30 Zac

19h Camelphat

21h Adriatique (4h set)

Pedreira Stage

13h Albuquerque

14h45 Eli Iwasa

16h15 Anna

18h15 Renato Ratier

20h Chloé Caillet

23h Blancah

Ópera Stage

13h Enrico & Carmo

14h30 Edu Schwartz & Caco

16h Dop (live)

17h30 Sarah Stenzel

19h Jessica Brankka

20h30 Bedouin

22h Bonobo (DJ set)

Serviço

Evento: Warung Day Festival 2023

Quando: 06 de maio (sábado)

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: Parque das Pedreiras – Rua. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR, 82130-010

Horário: Abertura dos portões às 12h (início do evento: 13h. Término: 1h)

INGRESSOS

Os ingressos podem ser adquiridos nas plataformas Blueticket e Ingresse. Os valores são distintos para as três diferentes experiências que podem ser vividas dentro do universo Warung Day Festival, mas todas dão acesso às três pistas do festival, com área coberta e visão frontal das performances. Conheça os diferentes ingressos:

● Ingresso WDF: oferece acesso às três pistas do Warung Day Festival.

● Ingresso VIP: além das pistas, também garante acesso à uma área exclusiva ao lado dos camarotes e conexão entre Warung Stage e Pedreira Stage. O local proporciona uma visão lateral dos DJs e conta com 1200 m² de área coberta com direito a bares e banheiros exclusivos.

● WDF Experience: proporciona acesso especial e possibilidade de migração entre todos os setores do evento, além de banheiros e bares exclusivos. Esse passaporte ainda oferece serviço especializado de catering, com almoço, brunch, snacks, finger foods e soft drinks, e um lounge de serviços com cabeleireiro, maquiador, massagista e muito mais. O local também disponibiliza uma área zen, para que os apreciadores da boa música eletrônica possam descansar com transmissão simultânea do Warung Stage.

