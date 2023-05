Show do Jethro Tull em Curitiba tem data confirmada! Saiba o preço dos ingressos

O Jethro Tull vai retornar para Curitiba. O grupo liderado pelo vocalista e flautista Ian Anderson se apresenta no dia 12 de abril de 2024, no Teatro Positivo. A banda deveria ter vindo para a capital paranaense em 2020, mas devido a pandemia da Covid-19, o show não ocorreu.

LEIA MAIS – Foo Fighters em Curitiba: fãs passam a noite na fila pra conseguir ingressos

O público que adquiriu os ingressos tem uma pré-venda exclusiva, a partir desta sexta-feira (5), às 11h, para confirmar e poder reutilizar os vouchers em abril. Já para aqueles que desejam adquirir a entrada, a venda inicia no dia 9 de maio, a partir das 11h no site do Disk Ingresso. Os bilhetes serão comercializados a partir de R$ 495 (veja tabela abaixo).

VIU ESSA? Aposta de Curitiba é premiada na Mega-Sena 2.588; saiba o valor do prêmio

Em 2015, o Jethro Tull esteve em Curitiba para uma apresentação no Teatro Guaíra. “Para nossos fãs brasileiros, finalmente podemos anunciar as datas remarcadas para abril de 2024: dia 10 em Porto Alegre, dia 12 em Curitiba e dia 13 em São Paulo. Pedimos desculpas por demorar tanto tempo para retornar” escreveu o grupo, em uma postagem no Instagram.

Jethro Tull em Curitiba

Data: 12 de abril de 2024 (sexta-feira)

Local: Teatro Positivo, Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido

Horário: 21h

Classificação: 14 anos

Vendas: Disk Ingressos

Preços dos ingressos

PREMIUM

R$ 990 (inteira) / R$ 495 (meia) / R$ 495 (promocional)

INFERIOR

R$ 890 (inteira) / R$ 445 (meia) / R$ 445 (promocional)

SUPERIOR

R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia) / R$ 400 (promocional)

Veja que incrível

Tesoura de prestígio Conheça o homem que cuida da cabeleira do homem mais poderoso da política do Paraná Barbaridade! Em Curitiba tem uma pizzaria que permite escolher os sabores das 8 fatias. Veja onde fica! Mas o que é isso? Você sabia que em uma das praças de Curitiba tem um “lambe-lambe” trabalhando?