Com o frio de Curitiba, um open de vinho pode ser uma boa escolha para quem gosta da bebida e quer se esquentar. Na Rua 24 Horas, no centro da capital, é possível encontrar a opção e também aproveitar alguns pratos gastronômicos.

O restaurante Bávaro, que está localizado na Rua 24 Horas, está com uma promoção especial. De segunda a quinta-feira, o estabelecimento oferece um menu degustação e uma sobremesa, acompanhado de open vinho, por R$ 59,90.

Entre as opções salgadas está o famoso fondue de coxinha, que já ultrapassou 150 mil mini coxinhas vendidas, servido com creme de quatro queijos, além de batatas rústicas com maionese artesanal, batatas gratinadas com queijo e para finalizar um fondue de doce de leite com churros. Já o open de vinho contempla rótulos de tintos e brancos.

O restaurante Bávaro está localizado na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar – sem número, no Centro de Curitiba) e abre diariamente, das 10 horas às 23 horas. Reservas e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3078-9777

