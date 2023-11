Neste sábado (25), a partir das 12h30, o Curitiba Sunset Café recebe a 6ª edição do Roda de Samba, evento organizado pelo Distrito 4730 do Rotary Clube de Curitiba. O evento tem a missão de celebrar a boa música brasileira e ajudar os diversos projetos encampados pelos rotarianos, especialmente o Linha de Leitura, Robótica Sustentável, Intercâmbio Jovem Destaque e Música para Crianças da ONG Junta Mais.

O Rotary Club de Curitiba III Milênio, do Distrito 4730, entendendo a sua responsabilidade como clube de Rotary perante a sociedade, desenvolveu no ano de 2018 o Projeto Roda de Samba, com apoio do grupo Linha do Samba – parceiros em todas as edições.

+ Leia mais: Autodidata, empresário de Curitiba abre 3 pizzarias e participa de reality show na TV

Neste ano, os convidados vão adquirir uma pulseira ao valor de R$ 30. O dinheiro será revertido aos projetos sociais. Ao apoiador, a pulseira dará direito a R$ 2 de desconto em cada chope Brahma a ser consumido.

O Curitiba Sunset Café fica na Rua Marechal Hermes, 1016, Juvevê, em frente ao Museu Oscar Niemeyer.

Projeto Linha de Leitura

O Projeto Linha de Leitura baseia-se em metodologias desenvolvidas na Holanda, país em que a autora Lilia Pontoni Wachowicz atua como professora, onde a média de títulos lidos por ano é 15, enquanto no Brasil essa média é de 1,8 títulos por habitante. O projeto tem como objetivo contribuir com o nível de alfabetização plena (leitura, fluência e entendimento dos textos), dos alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

A metodologia consiste em períodos diários de 15 minutos de leitura, quando os alunos em sala de aula, se reúnem em duplas, conforme nível de proficiência. Os níveis ocorrem de 1 a 8, em ordem progressiva de complexidade gramatical e de vocabulário, englobando 100 títulos e 90 textos, especialmente escritos e selecionados para o projeto, que podem ser lidos em até 4 anos.

Maria Fumaça de Natal é atração em Curitiba; veja roteiro com datas

A metodologia respeita o tempo, a facilidade e o interesse de cada aluno. Sendo assim, alguns alunos passam de nível mais rapidamente que outros. Sua implantação inicial requer um diagnóstico da escola, uma avaliação individual do nível de leitura dos alunos e uma capacitação dos professores para a apropriada condução do processo. Este processo acontece, em geral, num período de até 8 semanas, após o qual a escola pode ser considerada autônoma na condução do projeto.

Atualmente, o Linha de Leitura acontece em 70 escolas do ensino Fundamental I do Estado do Paraná, sendo que 95% delas foram realizadas graças a parcerias realizadas entre os clubes de Rotary e as secretarias de educação dos municípios envolvidos.

Projeto de Intercâmbio Jovem Destaque

Projeto destinado a promover um ano de intercâmbio no exterior, voltado para

jovens bons alunos e que não possuem condições econômicas de participar

de um programa dessa natureza.

Totalmente financiado pelo Rotary, o jovem destaque selecionado terá a

oportunidade de, durante o período de seu intercâmbio, ter contato com outras

culturas, vida social e educacional, autonomia com responsabilidade e

participação de atividades do Rotary do país anfitrião.

Todo o período de intercâmbio é monitorado e acompanhado pelo Rotary, e

os jovens são recebidos em famílias que, voluntariamente, cedem tempo e

dedicação para o sucesso do projeto.

Robótica Sustentável

O Projeto Robótica Sustentável & Pensamento Computacional possui seu

conceito principal na utilização do aproveitamento de materiais recicláveis junto a automação para trabalhar assuntos e/ou temas do currículo educacional, onde a robótica dará vida, através da automação a fatos históricos, conhecimento científico, conhecimentos geográficos, etc. Tudo isso sem contar o conhecimento na área de informática ( Pensamento Computacional ) , robótica, matemática, física.

+ Viu essa? Chuva em Curitiba derruba ponte, árvores e provoca alagamentos nos bairros

A criação de Projetos com material reciclável é de fundamental importância, levando o aluno a responsabilidade com o meio ambiente e a consciência que todo material é reaproveitável, servindo como base científica para um futuro promissor voltado ao mercado de trabalho e responsabilidade social.

A Robótica Educacional é uma metodologia em franca expansão nas escolas

brasileiras, e essa crescente aceitação é amplamente justificável, pois desenvolve nos alunos conhecimentos teóricos e práticos, indispensáveis para as ocupações e profissões presentes e futuras, muitas delas baseadas em novas tecnologias. Principalmente depois da Normal para Ensino Computacional na Educação Básica em Diário Oficial da União.

Cultura Maker ou aprender fazendo: os alunos desenvolvem seus próprios projetos colocando “a mão na massa” a partir de dois recursos fundamentais da Robótica: a placa Arduino e o software mBlock, conjunto que propicia uma perfeita iniciação digital, permitindo programar desde o primeiro dia.

Projeto de Musica para Crianças

O projeto de Música para Crianças, será ministrado pelo professor e músico percussionista Luís Rolim, com a apresentação e prática de ritmos brasileiros através dos instrumentos de percussão.

O projeto tem por objetivo traçar um paralelo entre a história da música popular brasileira e da vida dos compositores brasileiros como: Luis Gonzaga, Cartola, Candeia, entre outros, trazendo a mensagem de suas obras com a realidade

social das crianças, apresentando composições que retratem o universo da época ao mesmo tempo em que traga uma mensagem que dialogue com a contemporaneidade.

Serão desenvolvidas atividades que estimulem o reconhecimento e a sensibilidade a sons e ritmos, pois o grande objetivo da musicalização é estimular as habilidades sociais, emocionais, físicas e psicológicas de maneira lúdica, pois a música, além de suas próprias atribuições, sociabiliza e sensibiliza o indivíduo, desenvolve o seu poder de concentração, raciocínio e coordenação motora.

Será enfatizado o valor da disciplina e do senso de cooperação essenciais em grupos musicais através da abordagem de origens históricas dos ritmos, dos compositores de cada gênero e do poder transformador da música para a

sociedade e para o indivíduo

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais